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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

طرح‌های قابل سرمایه گذاری پارک فناوری پردیس منتشر شد

طرح‌های قابل سرمایه گذاری پارک فناوری پردیس منتشر شد

با هدف کمک به تجاری سازی طرح‌های فناورانه شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس و کمک به تولید کالای داخلی، عناوین طرح‌های قابل سرمایه گذاری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، عناوین طرح های قابل سرمایه گذاری در پارک فناوری پردیس با هدف کمک به تجاری سازی طرح های فناورانه مشخص شد.

در این فرایند اطلاعات اولیه هر پروژه به همراه میزان مبلغ ریالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تعیین شده است. «پروژه شیرین سازی آب»، «پنل گیرنده خورشیدی»، «تجهیزات بیمارستانی»، «تولید بازی و اپلیکیشن»، « تولید هوای فشرده و مولد اکسیژن و نیتروژن»، «چوب ترمو»، « دستگاه ضدعفونی کننده»، «دستگاه‌های پیشرفته برای پالایشگاه‌ها»، « سنسور ایربگ خودرو»، «کامپوزیت دندانپزشکی» و « لوازم پزشکی» طرح های قابل تجاری سازی پارک فناوری پردیس هستند.

کد مطلب 4290736

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