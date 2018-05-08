تنها استادیوم ورزشی فوتبال شهرستان ملکان وضعیت خوبی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سلطانی اظهار داشت: شهرستان ملکان مهد پرورش قهرمانان بین المللی و ملی بخصوص در رشته های کشتی، والیبال و رزمی از دهه های گذشته تا به امروز بوده است.

وی افزود: به طور مثال یونس سرمستی کشتی گیر ملی پوش ملکانی طی سالهای گذشته افتخارات زیادی در عرصه های بین المللی برای کشورمان آفریده است.

وی از فعالیت ۱۵ باشگاه ورزشی و مرکز استعداد یابی کشتی استان در شهرستان ملکان خبر داد و گفت: تعداد ۹ باشگاه کوهنوردی و پرورش اندام نیز در این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

سلطانی در عین حال ورزش ملکان را نیازمند توجه بیشتر مسئولین استان دانست و گفت: به علت اسف بار بودن وضعیت تنها استادیوم فوتبال ملکان، میزبانی برای مسابقات فوتبال استان به این شهرستان داده نمی شود و بازیکنان مستعد این شهرستان مجبور هستند جهت برگزاری مسابقات فوتبال به شهرهای همجوار عزیمت کنند که این وضعیت شایسته شهرستان ورزش دوست و قهرمان پرور ملکان نیست.

وی در ادامه از بازسازی استخر ملکان با ۳۵۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: با وجود صدها کشتی گیر نوجوان و جوان متاسفانه تنها سالن کشتی ملکان هم وضعیت خوبی ندارد و نیاز به بازسازی یا نوسازی دارد.

وی گفت: در تنها سالن کشتی ملکان چندین رشته ورزشی دیگر از جمله بوکس و ژیمناستیک و والیبال نیز به علت نبود ساختمان فعالیت دارند که احداث ساختمان برای رشته های ورزشی از جمله بوکس و ژیمناستیک و رزمی در این شهرستان ضروری است.