علوی: وزارت اطلاعات نسبت به مظنونین جاسوسی حساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه‌ملت، سید حسین نقوی حسینی درتشریح جلسه عصر امروز (سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای این جلسه شهروز برزگر نماینده سلماس گزارشی از سفر هیأت پارلمانی به دو کشور چین و ژاپن ارائه کرد.

پیام‌رسان‌های داخلی و ملی در چین و ژاپن پاسخگوی نیاز مردم هستند

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: در کشور چین در فضای مجازی از پیام رسان های داخلی و ملی استفاده می شود و مابقی پیام رسان ها فیلتر بود و پیام رسان داخلی نیز پاسخگوی نیازهای جمعیت یک و نیم میلیاردی این کشور بود.

وی افزود: همچنین این هیأت از مرکز بحران چین و ژاپن و از برخی مراکز تولیدی، الکترونیکی و اقتصادی دو کشور بازدید به عمل آورد.

نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه جلسه با موضوع سوال نمایندگان از سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات ادامه یافت، عنوان کرد: امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در تشریح سوال خود از وزیر اطلاعات گفت که انگیزه جابر انصاری حسینی از همکاران وی در مکاتبه و گردشکار اهدای واحدهای مسکونی به قضات چه بوده و چرا در حالی که جابر انصاری تایید نشده، مسئولیت در وزارت راه و شهرسازی دارد؟

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:علوی نیز در پاسخ به این سوال گفت که زمان تایید صلاحیت ایشان قبل از این ماجراها بوده و در آن زمان هم با عنایت به ملاحظاتی، وی مشکلی نداشته است.

وی افزود: در ادامه امیرآبادی با اعلام اینکه این سوال باید از وزیر راه و شهرسازی پرسیده شود از پاسخ وزیر قانع شد.

ادعاها درباره دختر آیت‌الله آملی لاریجانی کذب محض بود

نقوی حسینی در ادامه به سوال دوم مربوط به محمود صادقی نماینده تهران مبنی بر ضابطه تهیه، تدوین، انتشار و امحای بولتن های خبری محرمانه چیست اشاره و مطرح کرد: انتشار اخبار اینگونه بولتن ها در فضای مجازی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که علوی در پاسخ به آن گفت انتشار بولتن با کنترل و دقت وزارت صورت می گیرد؛ ولی مسئولیت حفظ و نگهداری آن با همان دستگاهی است که مطابق طبقه بندی صورت گرفته آن را حفظ کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم ادامه داد: وزیر در پاسخ به سوال دوم صادقی اضافه کرد که در مورد دخترخانم آیت الله آملی لاریجانی هم بررسی کارشناسی کرده و دریافتیم همه ادعاها دروغ و کذب محض بوده و نسبت جاسوسی دادن به وی اساساً دروغ و کذب است و فردی هم که این مطالب را اشاعه کرده بود اعتراف کرده که اقداماتش کذب بوده و واقعیت نداشته است که صادقی از این پاسخ نیز قانع شد.

وی در ادامه با اشاره به سوال سوم صادقی که از سوی جمعی از نمایندگان تهران مطرح شد، اظهار کرد: وی گفت پیرو شکایت فرزند داریوش فروهر مبنی بر به قتل رسیدن پدرش و نتایج آن چه شد و علت توقیف پاسپورت وی در فرودگاه و بازجویی از وی مبنی بر اینکه وی حق شهروندی ندارد و... چیست و اگر این موضوع صحت دارد، چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و علت شکایت وی از وزارت اطلاعات و محکومیت های وی چه بوده و خلاصه سوال این بود که چرا به جای شکایت از عاملان قتل فروهر و پیگیری و مجازات آنها، با طرف مقابل برخورد می شود و چگونه است که آقای روحانی که شعار حقوق شهروندی می دهند و جنابعالی که وزیر این دولت هستید، با همان ادبیات گذشته برخورد می کنید.

مراسم ختم فروهر هرساله برگزار می‌شود/ با توقیف‌کنندگان پاسپورت فرزند وی در فرودگاه برخورد شد

نقوی حسینی در ادامه به پاسخ های وزیر اطلاعات به این سوال اشاره و بیان داشت: علوی در پاسخ گفت که اجازه مراسم برای فروهر هر سال داده می شود و هیچ کس معترض آنها نشده است، اما در ارتباط با دیگران که از مراسم آنها سوءاستفاده می کنند، طبیعی است که اقدام می شود.

نماینده مردم ورامین ادامه داد: وی گفت وزارت اطلاعات در مقام شاکی نیست، ما صرفا اطلاعات در اختیار دستگاه ها می گذاریم و ممکن است دستگاه قضا بر اساس این اطلاعات اقدام قضایی کند، این مورد هم که دستگاه قضا اقدام کرده بر اساس همین اطلاعات بوده و اهانت به مقدسات برای قوه قضائیه مسجل شده است.

وی اضافه کرد: وزیر ادامه داد که وزارت با کسانی که در مورد پاسپورت ایشان برخورد کرده بودند، برخورد کرد و در هر جایی که با فردی برخورد خلاف ضوابط شود، وزارت برخورد می کند که در نهایت صادقی از پاسخ های وزیر قانع شد.

وزارت اطلاعات نسبت به مظنونین جاسوسی حساس است/ دری اصفهانی جاسوس نبود

نقوی حسینی در ادامه به سوال بعدی احمد سالک نماینده اصفهان اشاره و عنوان کرد: سالک سوال خود را به نمایندگی سایر سوال کنندگان مطرح کرد که ورود و حضور دری اصفهانی در تیم مذاکره کننده برجام و اینکه چگونه علیرغم جاسوس بودن وی مورد تایید قرار گرفته است؛ چگونه در حالی که وی با مستندات موجود، به جرم جاسوسی محکوم شده؛ ولی وزیر اطلاعات از جاسوس بودن وی سخن می گوید.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به توضیحات علوی اشاره و اظهار کرد: علوی گفت که عدم حساسیت نسبت به کسانی که مظنونیت جاسوسی دارند کاری خطرناک است، اما حساسیت نسبت به کسانی که مظنونیت به جاسوسی ندارند هم خطرناک است.

وی ادامه داد: علوی عنوان داشت که دری اصفهانی برای وزارت ناشناخته نیست و الان هم می گویم وی مرتکب جاسوسی نشده است ولی تابعیت مضاعف و دوگانه دارد و ممکن است خلاف دیگری داشته باشد که در نهایت سالک از پاسخ وزیر قانع شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به سوال ابطحی نماینده خمینی شهر از وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: وی سوال کرد که علت عدم اشراف بر فعالیت های NGO ها به ویژه محیط زیست که سبب ارسال اطلاعات گرانبها از وضعیت آب، خاک، معادن و غیره به سرویس های جاسوسی استکبار شده است، چیست که علوی گفت اتفاقا در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است و ابطحی گفت بنای طرح در مجلس را ندارم و قانع شد.