وعده جهانگیری برای کنترل بازار ارز پس از خروج آمریکا از برجام

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با موضوع نوسانات بازار ارز گفت: در این جلسه آقای جهانگیری اعلام کرد که ارز کشور برای واردات را تامین و قیمت ارز را کنترل می کنیم و نیاز مردم به ارز را تامین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که تلاش می‌کنیم خروج آمریکا از برجام تاثیری بر زندگی و معیشت مردم نگذارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور برنامه های خود را تشریح و تاکید کرد که تمام تلاش ما بر این است فشاری به مردم وارد نشود و معیشت مردم آسیبی نبیند.

رضایی با تاکید بر اینکه نمایندگان از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در مورد نوسانات بازار ارز قانع نشدند، گفت: نرخ ارز متلاطم و بیش از ۴۲۰۰ تومان است و ارز به صورت دلالی خرید و فروش می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مسئولان دولتی قول دادند که نرخ ارز را در بازار باثبات کنند. اگرچه در یک قسمت هایی ارز با قیمت ۴۲۰۰ عرضه می شود اما در بخش های دیگری نرخ ارز بسیار متلاطم است.

رضایی کوچی گفت: معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد خروج آمریکا از برجام مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد.