به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلمان زاده ظهر امروز در جلسه شورای سلامت شهرستان آبادان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به معضلات و مشکلات گوناگونی که شهرداری آبادان با آن مواجه است، گفت: اینکه رفع تمامی مسائل شهری را به تنهایی از شهرداری مطالبه کنیم، درست نیست و در این میان بایستی هر دستگاهی وظیفه و مسئولیت تعریف شده اش را در هر موردی را با جدیت، دقت و تعصب خاص دنبال و به انجام برساند.

وی از فراوانی زباله های تولیدی توسط شهروندان، عدم همراهی و همکاری مناسب مردم در جمع آوری زباله ها و قرار دادن به موقع آنها در خارج ازمنزل و تعهد ناپذیر بودن برخی نیروهای پیمانکار در این باره به عنوان مشکلات اصلی شهرداری در بحث پسماند خواند و افزود: فراوانی زباله تولیدی و پراکندگی آنها در سطح کوچه ها، خیابان‌ها و حتی نقاط دور از دسترس توسط بسیاری از شهروندان، زمان زیادی را از ما برای جمع آوری آنها می گیرد که در این زمینه خواهان دقت نظر و همراهی بهتر و مطلوبتر شهروندان هستیم.

سلمان زاده با اشاره به انجام آهک پاشی جوی‌های آب سطحی در سطح شهر، اظهار کرد: در بارندگی‌های اخیر نیز کار دفع آب‌های سطحی با همکاری و تلاش نیروهای خدماتی شهرداری به انجام رسید اما به نظر می رسد که در این باره بایستی اقدام نو و زیربنایی را آغاز کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری آبادان همچنین موضوع قطع درختان کناکارپوس با آن همه مشکلات که به لحاظ آسیب رسانی به تاسیسات زیرساختی شهری و حتی تنفسی برای شهروندان ایجاد می کند، تصریح کرد: موضوع قطع درختان کناکارپوس با پیش بینی و کاشت درختان جایگزین از جمله برهان که در مدت ۵ سال چتر می دهد و به راحتی نیز در اثر تندباد شکسته نمی‌شود، باید به صورت جدی و عملیاتی در پیش بگیریم.

سلمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن درخواست از اداره محیط زیست آبادان در زمینه ارائه تذکر به کامیون‌های حمل محصولات پتروشیمی که با چرخ‌های گل آلود تردد و محیط را کثیف می کنند، گفت: باید موضوع تعامل دستگاه‌های اجرایی شهر با یکدیگر را جدی بگیریم و با برقراری ارتباط با یکدیگر، دردها و مشکلات را مشخص، مطرح و برای رفع آنها به نتیجه مشترکی دست پیدا کنیم؛ به طور حتم خروجی این تعاملات که در قالب کارگروه‌های تخصصی ارائه می شود قابلیت طرح در شورای سلامت به جهت تصویب نهایی را دارد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر موضوع عقیم سازی سگ‌ها را با پیش بینی فراهم سازی مکانی برای انجام این کار در دست اقدام داریم، افزود: موضوع کنترل خروجی های پساب بازار ماهی فروشان آبادان برای جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع در فضای پیرامونی را در برنامه کاری است.

وی همچنین نظارت و کنترل بر عرضه مواد غذایی و به ویژه زولبیا و بامیه توسط دستفروشان و دروه گردها به ویژه در خیابان یک احمد آباد را از مسئولان بهداشتی شهر خواستار شد و اظهار کرد: در مورد وانت بارهایی که در کنار خیابان و زیر نور مستقیم آفتاب به عرضه محصولات سیفی و میوه می پردازند نیز نیاز به برنامه ریزی و برخورد جدی اعم از انجام نظارت‌های بهداشتی و انتقال آنها به مکانی مشخص و مناسب و همراهی دستگاه قضایی و پلیس راهور داریم.