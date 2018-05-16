نسبت به کتابت تاریخ شفاهی در مازندران اقدام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، امین آزادیان صبح چهارشنبه در مراسم معارفه بهعنوان رئیس مرکز ملی اسناد مازندران با گرامیداشت روز زبان فارسی به برنامههای خود در مرکز اسناد اشاره کرد و اظهار داشت: تعامل مطلوب با بخشهای مختلف و ارتباط با خانوادهها ازجمله وظایف است.
وی بابیان اینکه تا دوره مظفرالدین شاه مرکز اسناد به این شکل نداشتیم و سندها توسط خانوادهها نگهداری میشد افزود: مازندران از پیشینه قدیمی برخوردار است بهیقین سندهای زیادی در دست خانوارها وجود دارد و این سندها ارزش ریالی ندارد ولی برای محققان ارزشمند است.
وی ادامه داد: باید با خانوادهها ارتباط برقرار و نسبت به جمعآوری سندها اقدام کنیم تا از میراث مکتوب تاریخی صیانت داشته باشیم.
آزادیان، توجه به تاریخ شفاهی در مازندران را ازجمله اقدامات برشمرد و گفت: تاکنون نسبت به جمعآوری اسناد تاریخ شفاهی در استان اقدامی صورت نگرفته است و باید شخصیتها و مفاخر حوزههای مختلف در استان شناسایی شود.
رئیس مرکز اسناد مازندران با تأکید بر مکتوب کردن تاریخ شفاهی اظهار داشت: باید در این زمینه اقدام به سزایی صورت گیرد.
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