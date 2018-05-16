پایگاه جمعیت درمان در بیمه سلامت شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی صبح چهارشنبه در مراسم راهاندازی سامانه استحقاق سنجی که در بیمارستان امام ساری برگزار شد بابیان اینکه تحقق دولت الکترونیک یکی از آرزوهای ما در کشور است،گفت: در برنامه سوم و پنجم توسعه قرار بود که شاهد دولت الکترونیک باشیم که به دلایل مختلف محقق نشد.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شد در مدت سه سال دولت الکترونیک محقق شود که متأسفانه IT یکی از گرفتاریهای کشور بوده و پیشروی آن دشوار شده است.
موهبتی ادامه داد: شهرداریها و بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی با مشکلاتی مواجه هستند ولی در حوزه سلامت به دلیل گستردگی خدمات این مشکلات بیشتر است و کندتر حرکت میکند.
مدیرعامل بیمه سلامت بابیان اینکه برای رسیدن به اهداف خود راهی جز دولت الکترونیک وجود ندارد،بیان کرد: برای تحقق نظام ارجاع و حذف همپوشانی و ...نیازمند IT هستیم.
وی بابیان اینکه استقرار سامانه الکترونیک جزو اولویت ما در سال ۹۷است،افزود: گام نخست در اجرای این سامانه استحقاق سنجی است.
موهبتی بابیان اینکه امیدواریم بهزودی شاهد تحقق استحقاق سنجی در مراکز خدماتی باشیم،گفت: بر اساس تبصره ۱۷۵ بودجه سال ۹۷ مقرر شد پایگاه جمعیت درمان کشور و ۱۹ دستگاه اجرایی حوزه سلامت در بیمه سلامت شکل بگیرد.
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