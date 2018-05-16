خبرگزاری مهر، گروه سیاست: لانه جاسوسی آمریکا(سفارت سابق) امروز از معترضان به جنایات چند روز اخیر رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی میزبانی کرد. مراسمی که یک ساعت به طول انجامید و شعارش را «از قدس بیرونت میکنیم» انتخاب کرده بود. در ادامه گوشهای از حواشی این جمع اعتراضی را از نظر میگذرانید.
ساعت۱۰:۳۰ صبح بود که به تقاطع خیابان طالقانی و مفتح رسیدیم. طنین «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» که به گوشمان خورد، پیگیر شدیم قصه از چه قرار است؛ پس از پرس و جو فهمیدیم یک تجمع اعتراضی در واکنش به جنایات چند روز اخیر رژیم صهیونیستی برقرار است.
حیاط سفارت سابق آمریکا که حالا ۳۹ سالی میشود نام «لانه جاسوسی» را به خود گرفته، با پرچم های به اهتزار درآمده قرمز و زرد که عبارت مرگ بر آمریکا را به خود می دید، بیشتر به چشم می آمد.
رو به روی لانه، ۵۰ نفری حضور داشتند. پس از دقایقی خود را داخل حیاط سفارت دیدیم. حیاط میزبان حدود ۳۰۰ معترض بود اما مگر می شد افزایش لحظه به لحظه جمعیت را نادیده گرفت.
روی سِن، مجری مراسم با حرارت خاص و شورانگیزی مشغول سر دادن شعار بود. با دیدن معترضین جلوی سِن، که با تراکم بیشتری نسبت به عقبی ها ایستاده بودند، اولین چیزی که نظر را به خود جلب می کرد، پیشانی بندهای زرد منقش به «القدس لنا» بود.
پشت سِن، پرچم فلسطین با ابعاد چند ده متر، از ساختمان مرکزی لانه آویزان شده بود.
عقربه های ساعت روی ۱۰:۵۰ نشستند؛حالا میشد ادعا کرد جمعیت داخل حیاط متجاوز از ۱۰۰۰ نفر است.
پلاکاردهای در دست معترضین هم گاهی حواس بیننده را به خود پرت میکرد. عکس ترامپ که با انگلیسی نوشته بود، «shut up Trump» یا پلاکاردی که نوشته بود: «قدس پایتخت دائمی فلسطینی هاست.»
لای جمعیت فردی را دیدیم با کراوات قرمز که با گذاشتن کلاه گیس طلایی روی سرش، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را برایمان تداعی میکرد!
ساعت ۱۱، مراسم میزبان شاعر جوانی به نام «پیمان طالبی» بود. این شاعر که بیست و چند ساله می خورد، غزلی درباره جنایات رژیم کودک کُش صهیونیستی و حامیانش سرود.
تفنگ ها پی صید پرنده اند، هنوز
تفنگ ها چه بگویم، کُشنده اند هنوز
به رد پنجه شان روی گُرده ام بنگر
که گرگ های بیابان درنده اند هنوز
شرکتکنندگان این تجمع با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به اشعار خوانده شده واکنش نشان دادند.
ساعت ۱۱:۱۵ رسید که حجت الاسلام پناهیان به عنوان سخنران مراسم، روی صحنه ظاهر شد. وی درباره لزوم مبارزه با استکبار و بی اثر شدن تحریم ها روی حرکت انقلاب اسلامی سخنانی را مطرح کرد و با تقبیح خط سازش گفت: ابتدای انقلاب به محض اینکه زمزمه سازش را سر دادند، اولین تحریمها آغاز شد. در اواخر دفاع مقدس هم وقتی سازش سر داده شد، شهرهای ایران مورد اثابت بمبهای شیمیایی قرار گرفت و هواپیمای مسافربری ایران منهدم شد.
وی در همین باره تصریح کرد: وقتی زمزمه سازش در انتخاباتهای مختلف مطرح شد، تحریمهای دور جدید به بهانه هستهای آغاز شد. حتی زمزمه سازش هم قبیح است. اگر آنها بر تحریمهای خود پافشاری کنند، یقیناً نتیجه خیانت سیاسیونی است که به آمریکا پیام سازش دادهاند.
ساعت ۱۱:۳۰ بیانیه پایانی تجمع قرائت شد. در بخشی از این بیانیه تاکید شد: قدس پایتخت همیشگی تمام کشور فلسطین است و انتقال سفارت آمریکا به قدس شرقی اقدامی، در روز نکبت و سالگرد تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی اهانتی آشکار به همه آزادگان حامی مساله فلسطین به ویژه امت اسلامی بود. رئیس جمهور آمریکا با این اقدام به تنشهای منطقه دامن میزند.
نظر شما