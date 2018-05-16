اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح «تاپ» در بودجه سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، برات قبادیان در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اجرای طرح «تاپ» از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این طرح، طرحی مبتنی بر دانش، اساتید دانشگاهی، فکر دانشمندان و ... بوده که باید تمام فعالیتهای جامعه به این طرح سوق دهیم.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از علم در کسبوکارها، ارائه خدمات به مردم و توسعه کشور عنوان کرد: در این راستا از ظرفیت دانشجویان مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در بنگاههای اقتصادی کشور استفاده میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت علم و دانش دانشجویان این مقاطع درزمینهٔ های مختلف صنعت، کشاورزی، تجارت، خدمات و ... در واحدهای اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر پایاننامههای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در کشور مبتنی بر حل مسئله و تقاضای جامعه نیست.
قبادیان بابیان اینکه در این راستا این تصمیم اتخاذشده که پایاننامههای این دانشجویان مبتنی بر نیاز جامعه و همچنین واحدهای اقتصادی باشد گفت: در این راستا اجرای طرح «تاپ» که در قالب آن از ظرفیت دانشجویان و همچنین علم دانش آنها در واحدهای اقتصادی استفاده میشود و بهنوعی زمینه برای اشتغال آنها نیز فراهم میشود.
وی با اشاره به اجرای طرحهای تحقیق و توسعه واحدهای اقتصادی کشور در قالب این طرح بیان داشت: درمجموع در قالب این طرح ۹۸ هزار واحد اقتصادی کشور دارای طرح «آرندی» و تحقیق و توسعه میشوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح «تاپ» در قالب بودجه سال ۹۷ خبر داد.
نظر شما