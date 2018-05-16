برپایی نمایشگاههای مستقیم کالا به اصناف آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، زاهدی در همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان که روز چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد اظهارداشت: بهترین راه حمایت از حمایت از تولیدکننده این است که کمک کنیم تا در کنار بازسازی و نوسازی واحدهای فرسوده محصولات مرغوب تولید شود.

استاندار تصریح کرد: اگر قیمت تمام شده کالا در مسیر تولید کاهش یابد می توان حق مصرف کننده را نیز تامین کرد.

زاهدی یادآورشد: اصناف و کسبه حلقه واسط تولیدکننده و مصرف کننده هستند و می توانند دغدغه تولیدکننده در دستیابی به بازار را برطرف کنند.

استاندار قزوین گفت: توزیع در بازار یک شبکه تخصصی است و مانند یک سامانه می تواند دسترسی آسان مردم را به کالاهای مورد نیاز مهیا کنند.

برپایی نمایشگاه عرضه مستیقم کالا منطقی نیست

وی اضافه کرد: یکی از کارهایی که به اصناف آسیب زده برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالاست که با آن موافق نیستم.

زاهدی بیان کرد: اصناف در طول سال با سختی فراوان و پرداخت هزینه های متعدد مانند مالیات، بیمه، عوارض شهرداری کارمی کنند و درست در زمانی که باید سود ببرند و در آستانه نوروز به رونق اقتصادی دست یابند با برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا همه تلاش آنها رازیر سوال می بریم و کاسبی آنها را کساد می کنیم که منطقی نیست.

وی اظهارداشت: در این نمایشگاهها مردم را وادار می کنیم تا خریدهای غیر ضروری هم انجام دهند و هزینه بیشتری به آنها تحمیل می شود و چرخه توزیع را دچار مشکل می کنیم.

استاندار قزوین اضافه کرد: چرخه تولید، توزیع، مصرف، کاملا تخصصی است و باید همه آنها مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

در این مراسم از بازاریان معتمد، بنگاه داران نمونه اقتصادی، حامیان حقوق مصرف کننده و بانک های همراه تجلیل شد.