مهمترین راه حمایت از مصرف کننده توجه به کیفیت تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت روز چهارشنبه در همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور معاون وزیر صنعت در سالن اجتماعات سازمان صنعت قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین ۳۶۰۰ فقره پروانه بهره برداری برای صنعت، ۱۸۸ پروانه بهره برداری در بخش معدن صادر شده و ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب است.

وی اضافه کرد: در بخش صنعت استان بالغ بر ۱۴۶ هزار نفر مشغول کار شده اند و تعداد ۵۵۱ کارت بازرگانی هم صادر شده است.

پرزحمت بیان کرد: قزوین قطب شوینده ها، شیشه دارویی و جام، کپسول های سی ان جی، شاخص در تولید چرخ خیاطی و سی دی است و در جایگاه صنعت کشور از رتبه های بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت اظهارداشت:امکانات خوبی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان ایجاد شده و بستر خوبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی هم فراهم شده است.

پرزحمت تصریح کرد: در استان حدود ۱۰۰ برند آماده راه اندازی شده که این کار در افزایش میزان مصرف، رونق تولید و صادرات هم موثر است.

وی گفت: از استان قزوین ۸۸۱ میلیون دلار در سال گذشته صادرات صورت گرفت که از این مبلغ ۸۰ درصد به صنعت اختصاص دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: بخش صنعت قابلیت خوبی برای ایجاد اشتغال دارد که امسال هم تعهد ما هشت هزار شغل است که آن را محقق می کنیم.

وی بیان کرد: تعداد ۱۶ کارخانه در استان داریم که در ردیف ۱۰۰ کارخانه شاخص کشور است و از نظر کیفیت تولیدات از جایگاه خوبی برخورداریم که باید آن را تقویت کنیم.

پرزحمت اظهارداشت: یکی از راههای حمایت از مصرف کننده نظارت و کنترل برای تولید کیفی محصول است زیرا کالای غیر استاندارد حقوق مصرف کننده را ضایع می کند.

وی بیان کرد: قرار نیست به بهانه حمایت از تولید هرکالای نامرغوبی بدست مصرف کننده برسد لذا باید با نظارت و کنترل کاری کنیم تا تولیدات ما با کیفیت بالا و مرغوب باشد.

در این مراسم از بازاریان معتمد، هشت بنگاه دار نمونه اقتصادی، ۲۱ نفر از حامیان حقوق مصرف کننده و بانک های همراه تجلیل شد.