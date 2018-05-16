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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

استاندار خوزستان تأکید کرد:

برچیده شدن تمامی مدارس کانکسی خوزستان تا پایان سال آینده

برچیده شدن تمامی مدارس کانکسی خوزستان تا پایان سال آینده

اهواز- استاندار خوزستان گفت: تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا تمامی مدارس کانکسی خوزستان تا پایان سال آینده برچیده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی در حاشیه افتتاح پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه دوره اول متوسطه شهدای صنعت نفت اهواز که ظهر امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ساخت این دو مدرسه در مسکن دو هزار واحدی نفت جزو تعهدات نفت بوده که با تأمین اعتبار و مدرسه ای با استانداردهای بالای آموزشی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه به سالن ورزشی این دبیرستان در استاندارد خوبی ساخته شده افزود: یک باب سالن ورزشی نیز برای این منطقه از سوی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان احداث می شود.

شریعتی بیان کرد: دبستان ۱۲ کلاسه این منطقه نیز ظرف یک تا دو ماه آینده افتتاح می شود؛ امیدواریم مدرسه دوره دوم دبیرستان نیز تا مهر ماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

استاندار خوزستان با تقدیر از همکاری وزارت نفت برای ساخت این مدارس ادامه داد: از رئیس سازمان نوسازی کشور که توجه خاصی به خوزستان دارند نیز تقدیر و تشکر می کنم.

وی گفت: تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا همه مدارس کانکسی خوزستان تا پایان سال آینده برچیده شوند به همین علت اعتبارات نوسازی مدارس به۱۱۰ درصد افزایش یافت.

کد مطلب 4298722

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