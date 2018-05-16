تولید مس «معدن سونگون» به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح تولید مس کاتدی در معدن مس سونگون، سالانه ۱۰۰ هزار تن از این محصول تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: قرار است از این پس، همه مسائل مالی معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی متمرکز شود، ضمن اینکه ایجاد شهرک تخصصی مس و طلا در این استان نیز در حال نهایی شدن است.

رحمانی اضافه کرد: سال گذشته ارزش فروش کنستانتره مس سونگون ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، در حالی که گردش مالی شرکت تراکتورسازی تنها به هزار میلیارد تومان رسید.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت راهبردی مس در کشور یادآور شد: هر کس در صنایع پایین‌دستی مس سرمایه‌ گذاری کند، خوراکش را تامین می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، معدن سونگون در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی، دومین معدن مس بزرگ کشور بعد از مس سرچشمه محسوب می شود. مس استخراجی از معدن سونگون برای فرآوری، سال ها به معدن مس سرچشمه منتقل می شد. ایجاد کارخانه تولید مس کاتدی در معدن سونگون از مطالبات مردم و مسؤولان آذربایجان شرقی در دهه اخیر بود که با اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید اجرایی می شود.