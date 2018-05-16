خدمات درمانی مناسبی به اهالی جزیره خارگ ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سلامت جزیره خارگ اظهار داشت: از نگاه مثبت فرماندار بوشهر در راستای حل مشکلات بهداشت و درمان جزیره خارگ تشکر میکنیم، برای اولین بار شاهد پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان در جزیره خارگ هستیم.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی حوزه بهداشت و درمان در جزیره خارگ استقرار درمانگاه تامین اجتماعی در جزیره خارگ است که این خواسته از خواستههای دیرین اهالی جزیره خارگ است.
رضایی بیان کرد: ۱۲ هزار کارگر بیمه تامین اجتماعی در جزیره خارگ حضور دارند و باید خدماتی که شایسته این کارگران و خانواده آنها می باشد باید ارائه دهند.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: نبود دستگاه سیتیاسکن در جزیره خارگ باعث افزایش اعزام هوایی این جزیره شده است و امیدوار هستیم مسئولان ارشد حوزه بهداشت و درمان در این زمینه ورود ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: مطمئنا با استقرار این دستگاه اعزام هوایی بیمار از این جزیره بصورت محسوس کاهش خواهد یافت.
رضایی گفت: نبود متخصص سنوگرافی در جزیره خارگ باعث شده است یک تخصص در ماه یکبار در این جزیره حضور دارد که واقعا جای بررسی دارد.
وی اضافه کرد: دستگاه سنوگرافی وجود دارد ولی متخصص این دستگاه در این جزیره نیست، امیدواریم با همکاری و همراهی دستگاههای بهداشت و درمان شهر و نفت این مشکل که از خواستههای بحق اهالی شریف خارگ است حل شود.
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