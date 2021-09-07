خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - حامد عرب زاده: جزیره خارگ شریان حیاتی اقتصاد ایران است؛ جزیره‌ای در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس که به عنوان مرکز صادرات نفت خام کشور شناخته می‌شود.

مردم صبور جزیره خارگ در همه دوران نقش‌آفرین بوده‌اند؛ از آن روزی که شیرهای نفت در این جزیره بسته شد و اقتصاد رژیم ستم شاهی فلج شد تا مقاومتی به قامت هشت سال که در تاریخ ایران اسلامی جاودانه شد.

خارگی‌ها طی سالیان گذشته با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده‌اند که از جمله این مشکلات می‌توان به حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد؛ نبود امکانات پزشکی در ایام کرونا اهالی این جزیره راهبردی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است.

یکی از این مشکلات نبود دستگاه سی‌تی‌اسکن در جزیره است که موجب بروز مشکلات متعدد و تحمیل هزینه‌های مالی بسیاری برای مردم در جزیره خارگ شده است.

اهالی جزیره خارگ مجبورند برای انجام کارهای درمانی خود با شرایط سخت آب و هوایی و ایاب و ذهاب به شهرستان‌های هم‌جوار بوشهر مراجعه کنند.

نبود پزشک متخصص در خارگ

مصطفی منفرد از اهالی جزیره خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات درمانی جزیره خارگ اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین خواسته‌ای که قشر بانوان جزیره اکثراً با آن درگیر بوده‌اند، عدم حضور متخصص سونوگرافی است.

وی افزود: نبود متخصص سونوگرافی به صورت مداوم به یک معضل جدی برای شهروندان به ویژه بانوان باردار تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این روزهایی که کرونا به اوج و شدت خود بیش از پیش رسیده و همه شاهد هستیم طی روزهای اخیر در استان بوشهر آمارهای بالایی از مبتلایان منتشر می‌شود اما در همین حین، صرفاً به دلیل نبود متخصص سونوگرافی، شهروندان ناچار هستند به بوشهر یعنی درست جایی که احتمال مبتلا شدن به کرونا بیش از خارگ وجود دارد سفر کنند.

امکانات بهداشتی و درمانی نداریم

ابراهیم ملاح زاده از اهالی جزیره خارگ به خبرنگار مهر گفت: خارگی ها هنوز یک اورژانس دریایی ندارند و تعداد زیادی از مردمان ما به همین دلیل یا با تصادفات و بیماری‌های دیگر از بین رفتند.

وی افزود: هیچ نوع امکانات درمانگاهی و بیمارستانی نداریم و برای حتی یک سی‌تی اسکن باید به بوشهر سفر کنیم و الان هم که به خاطر کرونا شرایط سخت‌تر شده است.

ملاح زاده تصریح کرد: اینجا تأمین اجتماعی بالغ بر ۱۰ هزار بیمه شده دارد ولی هیچ امکانات درمانی برای بومیان فراهم نکرده است.

وعده مسئولان محقق نشد

وی بیان کرد: خارگ از نظر زیر ساختی در خصوص ساختمان‌ها کم و کسری ندارد ولی متأسفانه از نظر پزشک و امکانات درمانی واقعاً در مضیقه هستیم و علوم پزشکی بوشهر هیچ اقدامی تا به حال برای رفع این کمبودها نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: بارها سفرهای مسئولین استان و کشوری از سازمان تأمین اجتماعی به خارگ داشته‌ایم ولی با قول وعده توخالی مواجه بوده‌ایم که هیچ‌یک از سفرهای این مسئولین مثمر ثمر واقع نشد.

خارگ نیازمند درمانگاه جدید است

جزیره خارگ نیازمند احداث یک بیمارستان با درمانگاه جدید است که با توجه به مسئولیت‌های سازمان تأمین اجتماعی انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مهم اقدام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در پاسخ به کمبود امکانات درمانی خارگ اظهار داشت: خارگ به یک درمانگاه مجهز در زمین تأمین اجتماعی نیاز فوری دارد که این تصمیم از سوی این سازمان نیز گرفته شده است.

سعید کشمیری افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، دارای یک مرکز جامع سلامت ۲۴ ساعته در جزیره خارگ بوده و همچنین به عنوان پشتیبان برای انتقال بیماران به جز ابتلاء به کرونا یک بالگرد در اختیار این دانشگاه بوده که به صورت مستمر در حال ارائه خدمت به اهالی جزیره خارگ است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در جمع فعالین اجتماعی خارگ اظهار داشت: مجوزها و تمهیدات لازم برای احداث درمانگاه تأمین اجتماعی خارگ فراهم شده و در صورت تأمین زمین مورد نیاز، مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان در اسرع وقت آماده احداث درمانگاه در این جزیره است.



سید جواد رکاب‌پور افزود: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در حال حاضر از طریق خرید خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تأمین اجتماعی این جزیره ارائه خدمات می‌کند و در صورت توسعه خدمات درمانی در بخش درمان غیرمستقیم آمادگی پوشش گسترده‌تر خدمات در این زمینه را دارد..

ساختمان نیاز نیست / ‏‬ تجهیزات و پزشک تأمین شود

راه اندازی یک درمانگاه مجهز در این جزیره خواسته به حق اهالی خارگ است، ولی با توجه به زمان‌بر بودن پروژه‌های عمرانی و همچنین تا راه اندازی و تجهیز این درمانگاه، خارگی ها باید در پی امکانات درمانی به بیرون از جزیره مراجعه کنند و مطمئناً موضوع راه اندازی این درمانگاه نیز در کوتاه مدت مشکل درمان مردمان این جزیره حل نخواهد کرد.

خارگ دارای یک بیمارستان و چندین درمانگاه کوچک است که تمامی این زیر ساخت‌های ایجاد شده فاقد امکانات بیمارستانی غنی هستند.

این جزیره دیگر ظرفیتی برای ایجاد ساختمان درمانی جدید ندارد و باید تلاشی مضاعف برای تجهیزات سخت افزاری درمانی و پزشکان متخصص در خارگ به کار گرفته شود.

لزوم نگاه خاص به خارگ

به گفته نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ، برخی از محدودیت‌های جزیره خارگ برای توسعه از جمله محدودیت جمعیت وجود دارد و متناسب با نیاز جزیره، توسعه امکانات و زیرساخت‌های بهداشتی درمانی اتفاق نیفتاده است.

عبدالکریم افزود: نفت بیمارستان ساخته ولی پزشک متخصص ندارد، دانشگاه پزشک متخصص دارد ولی تجهیزات ندارد، تأمین اجتماعی متخصص و تجهیزات دارد ولی مکانی در اختیار ندارد، در این شرایط نمی‌توان خدمت مناسبی به مردم ارائه داد.

جمیری تصریح کرد: باید ترتیبی اتخاد شود که به سلامتی ساکنین این جزیره مهم و راهبردی توجه بیشتر شود، در مسائل درمانی این جزیره نباید جزیره‌ای عمل شود و با یک تقسیم کار مناسب و تجمیع امکانات و نیازمندی‌های مردم می‌توان خدمات بیشتر و بهتری ارائه داد.

اما پایان ماجرای درمان خارگی‌ها این نیست. با توجه به ظرفیت‌های عظیم موجود در منطقه و نبود بالگرد شب پر در استان بوشهر، بیمارانی که در شب نیازمند اعزام هستند، به دلیل نبود بالگرد شب پر در مرکز استان این اعزام‌ها با مشکلات فراوانی مواجه است.

انتظار می‌رود ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی جزیره خارگ متناسب با ظرفیتی که دارد مورد توجه قرار بگیرد و مسئولان ضمن عمل به وعده‌های خود، سلامت اهالی جزیره را در اولویت قرار دهند.