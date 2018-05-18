به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای درباره خروج آمریکا از برجام صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و آثار آن در داخل و خارج کشور نظرات متنوعی را برانگیخته است در این میان رئیس جمهور محترم و تیم همراه ایشان این گونه وانمود می‌کنند که اتفاق خاصی نیفتاده است و «تنها یک مزاحم که تاکنون بارها توافق را نقض کرده است از آن خارج شده است».

فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در عهدشکنی تاریخی خود، موارد زیر را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:

۱- زمانی که برخی صاحبان قدرت با خوش‌بینی به آمریکا پای میز مذاکره با ۵+۱ نشستن و با شتاب عجیبی متون انگلیسی برجام را بدون توجه به نظر دلسوزان امضا کردند برای دوراندیشان و صاحبان تدبیر، نقض عهد آمریکا و فریبکاری این کشور مبرهن بود و امروز که با گذشت سال‌ها ملت ایران مشاهده کردند علاوه بر توقف چرخه فعالیت‌های هسته‌ای متأسفانه چرخ زندگی‌شان نیز آن گونه که تصور می‌شد نچرخیده است بار دیگر بیم آن می‌رود که همان جریان منافع کشور و ملت ایران را به پای تعصبات سیاسی و ساده‌اندیشی‌های خود ذبح کنند. جریان مذکور که چند میلیارد جمعیت شرق عالم را نادیده گرفته و برای حل مشکلات کشور کمترین تحرک را برای توسعه روابط با کشورهای ناهمسو با آمریکا از خودشان نشان نمی‌دهد، پس از خروج آمریکا از برجام نیز سراسیمه در پی ترمیم برجام و حفظ آن از طریق چند کشور اروپایی است.

۲- بررسی مواضع آمریکا و سه کشور اروپایی و نگاه هوشمندانه و بدون تعصب به بیانیه مشترک سه کشور اروپایی و اظهارات رؤسای آنها به خوبی این واقعیت را برملأ می‌سازد که این کشورها با وجود برخی اختلاف‌های جزئی و ظاهری همگی برای تحقق هدفی واحد موضع یکسان دارند. منافع مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی جهت متوقف کردن فعالیت‌های موشکی ایران و تعدیل سیاست منطقه‌ای و برداشتن سقف محدودیت فعالیت هسته‌ای به خوبی نشان می‌دهد بین آنها تقسیم کار و هماهنگی صورت گرفته است به گونه‌ای که آمریکا با بازگرداندن تحریم‌ها بر ایران فشار بیاورد و سه کشور اروپایی بدون دادن هیچ تضمینی برای تحقق اهداف مشترکشان با ایران چانه‌زنی کنند.

۳. از آنجا که اخیراً برخی افراد سیاسی در مواضع خود دچار تناقض شده‌اند و از یک سو بدون توجه به مصالح ملی برای تداوم توافق هسته‌ای و حفظ آن تأکید می‌ورزند و از طرف دیگر برای اینکه آثار مخرب خروج آمریکا از برجام دامن آنها را نگیرد با تلاش برای تغییر تاریخ، آن توافق را به کل نظام نسبت می‌دهند از ملت بزرگ ایران به ویژه جوانان عزیز تقاضا داریم روند مذاکرات هسته‌ای و مواضع دلسوزان کشور به ویژه مواضع روشن و تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول مذاکرات و بالاخص مواضع ایشان در نامه تاریخی مربوط به پذیرش برجام را مورد مطالعه قرار دهند تا معلوم باشد که علیرغم تذکرات مکرر دلسوزان کشور و بیان مخاطرات امضای این توافق که بخش مهمی از آن در گزارش کمیسیون موسوم به برجام در مجلس شورای اسلامی قرائت شد و بخش دیگری از آن در نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور تصریح شد متأسفانه دست‌اندرکاران اجرای برجام نه تنها در آن زمان به این نظرات مشروط عمل نکردند بلکه اکنون نیز که مطابق قانون مجلس و شروط رهبر معظم انقلاب در پذیرش برجام دولت باید در برابر خروج آمریکا از برجام اقدام متقابل نموده و کلیه تعهدات و فعالیت‌های مربوط به برجام را متوقف نماید.

فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس از تاریخ کشور ضمن تأکید بر حفظ وحدت بین آحاد ملت ایران معتقد است دولت جمهوری اسلامی ایران باید با اجرای قوانین مربوط به برجام از هر گونه شتاب‌زدگی و اقدام یک‌جانبه بدون هماهنگی با مسئولان عالی‌رتبه نظام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرهیز نموده و با عبرت‌آموزی از اتفاقات چند سال گذشته مراقبت کند تا از قبل پذیرش تعهدات جدید در مذاکره با اروپا خسارت دیگری متوجه ملت ایران نگردد.