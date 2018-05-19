مهلت ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی تمدید شد

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برخی از اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام برای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ و ارائه تسهیلات به داوطلبانی که تاکنون در این آزمون ثبت نام نکرده اند، مهلت ثبت نام تا پنجشنبه سوم خرداد تمدید شد.

وی افزود: اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون امروز بعدازظهر ۲۹ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

توکلی یادآور شد: آن دسته از داوطلبانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند تا فرصت باقیمانده در این آزمون ثبت نام کنند و آن دسته از داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند نیز می توانند با توجه به اصلاحات اعلام شده نسبت به ویرایش فرم ثبت نامی خود اقدام کنند.

وی افزود: پذیرش در ۱۶ رشته از رشته های امتحانی کاردانی به کارشناسی با آزمون و پذیرش در ۴۹ کدرشته براساس سوابق تحصیلی (معدل کل مقطع کاردانی) صورت خواهد پذیرفت.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: کلیه متقاضیان، اعم از اینکه متقاضی پذیرش در رشته امتحانی با آزمون یا بدون آزمون هستند لازم است مطابق ضوابط دفترچه راهنما و با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب رشته کنند. در صورت عدم ثبت‌نام پذیرش متقاضی پس از پایان مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی گفت: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ (برای آن دسته از رشته های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۲ مرداد ۹۷ برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه ۹ مرداد تا روز پنجشنبه ۱۱ مرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۳ امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۷ تعداد ۴۱ هزار و ۵۷۶ داوطلب در این دوره ثبت نام کرده اند.