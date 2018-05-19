حمایت از نام و نشان فرش ایرانی در مجامع بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران، فرانسیس گری با ابراز خرسندی از شناخت دقیق تر فرش ایرانی و تنوع و ویژگی های آن گفت: آماده ایم تا از همه ظرفیت های WIPO (سازمان جهانی مالکیت معنوی) و معاهدات بین المللی برای پاسداشت دستبافته های ایرانی استفاده کنیم.

مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی که با هیأتی از کارشناسان آن سازمان به ایران سفر کرده است، به همراه معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رییس مرکز ملی فرش ایران، رییس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و برخی از کارشناسان فرش ایران از موزه فرش ایران بازدید کرد.

در این بازدید و گفت و گوها محورهای قابل توجهی برای پشتیبانی وایپو از فرش ایرانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به ثبت کنونی 29 منطقه جغرافیایی فرش ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی، برخی ویژگی های قابل احصا و مرزگذاری فرش ایران از دیگر کشورهای تولیدکننده فرش دستباف را برشمرد و افزود: نیازمند آن هستیم که وایپو در رویارویی با رقبایی که به گنجینه طرح و نقشه دستبافته های ایرانی دست اندازی کرده و یا از این نام و نشان بهره می گیرند یاری‌گر فعالان فرش ایران باشد.

حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران، همچنین با توجه به خرسندی فرانسیس گری از آشنایی بیشتر با تنوع فرش ایران برای برگزاری نمایشگاهی در مقر وایپو در ژنو به منظور معرفی هرچه بیشتر فرش ایران به هیأتهای دیپلماتیک و حقوقی دیگر کشورها در ژنو اعلام آمادگی کرد که با استقبال مدیران وایپو رو به رو شد.

در حاشیه این بازدید همچنین درباره استفاده وایپو از تیم کارشناسی و خبره فرش دستباف برای داوری های بین المللی در این حوزه بحث و رایزنی شد.

استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های معاهده لیسبون، چگونگی تجاری سازی نام و نشان های ثبت شده مناطق جغرافیایی فرش ایران، برپایی نمایشگاه فرش ایرانی در حاشیه نشست جهانی سالانه وایپو در 2019 و بررسی چگونگی غلبه بر دست اندازی کشورهایی که عضو معاهدات حقوقی بین المللی نیستند از مباحث مورد کنکاش در این نشست بود.

شایان ذکر است در حاشیه این بازدید و نشست تخصصی مقرر شد همزمان با بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران در شهریورماه 97، کنفرانس ویژه ای با رویکرد بهره گیری از توان سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در خدمت فرش دستباف ایران و با حضور کارشناسان آن سازمان در تهران برگزار شود.

براساس این گزارش؛ ۱۹۰ کشور عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی است و برای همکاری در حوزه تکنولوژی‌ها و نوع عملکردهای علمی، ثبت برندها، نام‌های تجاری و نام‌های جغرافیایی، آثار ادبی و هنری فعالیت دارد و براساس معاهدات مختلف بین کشورهای عضو از آنها حمایت می‌کند؛ همچنین بیش از ۲۵۰ هزار شرکت در سراسر دنیا عضو وایپو هستند.

اکنون 47 منطقه جغرافیایی فرش دستباف به ثبت ملی رسیده و 29 منطقه ثبت جهانی شده است.