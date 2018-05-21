به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی‌مهر ظهر دوشنبه در همایش روابط عمومی های دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه حوزه روابط عمومی، از مشاغل پر استرس و سخت است، گفت: در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان برنامه های مختلفی ساماندهی شده که از آن‌جمله می توان به موضوع ارزیابی روابط عمومی های استان اشاره کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان به برنامه های در نظر گرفته شده اشاره و بیان کرد: دوره های آموزشی توانمندسازی در قالب ۳۶ ساعت حضور در کارگاه تحت عنوان دوره ضمن خدمت در راستای تقویت فضای روابط عمومی اجرا خواهد شد کمااینکه تعدادی برنامه تفریحی نیز دیده شده که طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.

ربانی بر لزوم ارتباط با رسانه ها تأکید و بیان کرد: مشکلات ارتباطی با رسانه ها از طریق استان و خانه مطبوعات قابل پیگیری است.

وی در ادامه افزود: هفته قبل از واحدهای تولیدی رزن بازدیدی انجام شده و آمادگی داریم برخی از این بازدیدها را از پروژه های فعالیت دانشگاه علوم پزشکی همدان ترتیب دهیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان با بیان اینکه در دیدار با آیت الله طه محمدی حدود ۱۱۵ نفر از روابط عمومی های استان حضور یافتند عنوان کرد: سعی ما تاکنون بر این بوده که ارتباط روابط عمومی ها با یکدیگر تقویت شود و از این رو تأکید شده حداقل ماهی یکبار جلسات هم اندیشی برگزار شود.

وی اظهار داشت: در حوزه رسانه سال ها در جریان اقدامات روابط‌عمومی‌ها بوده ام اما اکنون با پذیرش مسئولیت در حوزه روابط عمومی بیشتر نسبت به حجم کار و میزان توانمندی کارشناسان آگاهی پیدا کرده ام.

وی با اعلام آمادگی استانداری همدان در تعامل با روابط عمومی‌های استان، یکی از اقدامات مهم روابط عمومی استانداری را توانمندسازی کارکنان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان اداری دانست و گفت: شورای اطلاع‌رسانی از ابتدای سال تشکیل شده و سند اطلاع رسانی استان به زودی ابلاغ می شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان با تاکید بر لزوم تعامل مدیران روابط عمومی ها با رسانه‌ها گفت: تفاهم‌نامه‌های با یک شرکت گردشگری بزودی برقرار می‌شود که کارکنان روابط عمومی از مزایای این امکان بهره مند شوند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز فعالیت در روابط عمومی را نیازمند کارگروهی و برخواسته از دل افراد دانست و گفت: این عملکرد در تقویت پیوندها اثر بسزایی دارد.

جعفر شاهرخی بابیان اینکه کار کردن در حوزه روابط عمومی دشواری‌های خاص خود را دارد و پراسترس است؛ گفت: حوزه روابط عمومی پیچیده بوده و به لحاظ رسالت کاری جایگاه رفیعی دارد.