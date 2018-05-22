صدور ویزای الکترونیکی حج تمتع از اواخر خرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی درباره احتمال افزایش سهمیه حجاج اظهار کرد: با توجه به قول‌های ضمنی عربستان، تلاش زیادی کردیم که سهمیه بیشتری را از عربستان دریافت کنیم، اما محدودیت اسکان در شهر مدینه، باعث شده عربستان امسال به هیچ کشوری این سهمیه اضافی را ندهد.

وی همچنین درباره تمهیدات صورت گرفته برای صدور ویزای حج، گفت: ویزای حج امسال نیز الکترونیکی صادر می‌شود که مقدمات آن فراهم شده و درحال ثبت اطلاعات زائران هستیم تا پس از تایید، ویزاها چاپ شود؛ صدور ویزای حج از اواخر خرداد آغاز می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره اقدامات صورت گرفته برای تامین ارز حج افزود: تامین ارز برای تهیه خدمات مورد نیاز زائران در عربستان حائز اهمیت است که با همکاری بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته با تخصیص ارز به نرخ حدودی ۳۹۰۰ تومان، ارز تامین شده اما همچنان در تلاش هستیم تا به عربستان منتقل شود.

محمدی در ادامه به وضعیت اسکان زائران در شهر مدینه و تخریب هتل‌های اطراف مسجدالنبی (ص) افزود: در مکه وضعیت هتل ها مناسب است، مشکلی برای اسکان وجود ندارد، اما در مدینه، از چهار سال پیش طرح توسعه مسجدالنبی (ص) شروع شد و با تخریب هتل های منطقه مرکزی، مدینه با کمبود جدی هتل مواجه شد که البته این مشکل همه کشورها را درگیر کرده و مدت زمان اقامت زائران را به حداقل رسانده است. در گذشته زائران ۱۰ تا ۱۵ روز در مدینه اقامت داشتند، اما اکنون نهایت زمانی که درنظر گرفته شده شش روز است.

وی تصریح کرد: اگر حجاج قرار باشد اقامت بیشتری در مدینه داشته باشند، دست‌کم باید به میزان ۵۰ درصد هتل‌های مکه در شهر مدینه ساخته شود در غیر این صورت زائران فشار زیادی را متحمل می‌شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به موضوع اقامت در سرزمین‌های منا و عرفات اشاره کرد و افزود: چادرهای منا و عرفات گنجایش این تعداد زائر را ندارد و حجاج باید کمبود و تنگی جا در عرفات و منا را تحمل کنند.

وی درباره سفر اخیرش به عربستان گفت: در زمان برقراری روابط، این ترددها برای برنامه‌ریزی و تسهیل خدمات در حج که عملیاتی سنگین به شمار می‌آید، مستمر انجام می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: از جمله کارهایی که در این ترددها به سرانجام رسید، پروژه آشپزخانه مرکزی مکه بود پس از ۱۵ سال در زمان توقف حج از بین رفت و فقدان آن در سال گذشته مشکلاتی را بوجود آورد، هرچند که فشار و آسیب آن به زائر تحمیل نشد. اکنون این مشکل برطرف شده و آشپزخانه‌ دیگری با ظرفیت پخت ۸۰ هزار پرس غذا در روز با سرمایه‌گذاری عربستانی‌ها و مطابق استاندارد و نیاز ما، برای حج امسال در حال آماده شدن است.

محمدی سپس به وضعیت اعزام‌ها به عراق که گاه چالش‌آفرین می‌شود، اشاره کرد و افزود: قانون سازمان حج و زیارت را متولی اعزام زائر به عتبات عالیات عراق دانسته است، اما برخی خلاءهای قانونی سبب می شود افراد مختلفی به طور غیرمجاز وارد این حوزه شوند. درحالی‌که قانون صراحتا مشخص کرده آن‌هایی که قصد دارند در مقاصد زیارتی خارج از کشور فعالیت کنند باید از سازمان حج و زیارت مجوز دریافت کنند. ۲۵۰۰ دفتر زیارتی در سراسر کشور این مجوز را گرفته‌اند که از ذی‌صلاح‌ترین و با تجربه‌ترین افراد در این امر استفاده می‌کنند و افرادی که این مجوز را ندارند و خارج شرایط تعیین شده فعالیت می‌کنند، غیرمجاز شمرده می‌شوند.

وی هچنین درباره‌ هجمه‌ای که برای فعالیت و حضور انحصاری سازمان حج و زیارت در عراق وارد شده است، گفت: روشی که از چند سال قبل بکار گرفته شده بود، این تصور را ایجاد کرده که سازمان حج و زیارت در اعزام زایر به عتبات از طریق شمسا انحصار ایجاد کرده است. این شیوه حدود ده سال پیش مناسب بوده، ولی این روش امروزه اصلا پاسخگوی نیاز جامعه زایرین نیست. در این حوزه رقابتی، صرفا خدمات بهتر و ارزان‌تر به زائران حرف اصلی را می زند. بر همین اساس سازمان حج زمینه را برای ورود شرکت‌های مرکزی زیارتی استان ها را برای اعزام زایرین فراهم کرده است.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره وضعیت دفاتری که از سازمان حج مجوز دارند، اما به شمسا و شرکت‌های کارگزاری در استان‌ها نپیوسته‌اند و فعالیت‌شان گاهی غیرمجاز تلقی می‌شود، توضیح داد: اتفاقا یکی از معضلات همین است، به همین دلیل الزام شد تا پایان خردادماه این کارگزاران عضو آن شرکت‌های مرکزی شوند، وگرنه به روش دیگری اقدام می‌شود. برای نمونه استان فارس ۱۴۰ دفتر زیارتی دارد که ۷۰ کارگزار در آن شرکت مرکزی عضو نشده بودند که با اصلاح ساختاری این مشکل برطرف شد.

محمدی تاکید کرد: رمز موفقیت این شرکت‌ها، ارائه خدمات کیفی با قیمت ارزان است. هدف این است که وضعیت کاروان‌ها و اعزام‌ها در عراق بهبود یابد و نرخ‌ها رقابتی و ارزان شود، چرا که غیرمجازها در حق مردم زیاد اجحاف می‌کنند، درحالی‌که مردم از این موضوع اطلاع ندارند.