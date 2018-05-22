صندوق ضمانت صنایع کوچک ۶برابر سرمایه خود ضمانتنامه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین مقیسه با بیان این مطلب، افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکنون نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال ضمانتنامه صادر کرده که بیشتر آنها مربوط به سه سال گذشته است.

وی تصریح کرد: امکان صدور ضمانتنامه به میزان هفت تا هشت برابر سرمایه صندوق وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی بهره گیری کامل از این توان است.

مقیسه یادآوری کرد: به علت پراکندگی واحدهای صنعتی در سراسر کشور، سامانه صدور ضمانتنامه به طور کامل الکترونیکی شده و تامین مالی ۱۰۰ درصدی واحدهای صنعتی بانک محور است؛ بنابراین دیگر نیازی نیست واحدهای صنعتی به ستاد مرکزی مراجعه کنند.

شایان ذکر است که ضمانتنامه اعتبار خرید کالا، محصول جدید این صندوق محسوب می شود که به تازگی طراحی شده است.

قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت در بیست و چهارم آذرماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. صندوق در سال ۱۳۸۵ کار خود را آغاز و نخستین ضمانتنامه خود را در سال ۱۳۸۶ صادر کرد.

همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت‌ سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از تکمیل ۴۰ فقره ضمانتنامه اعتبار برای واحدهای صنعتی آسیب دیده بر اثر زلزله آبان پارسال کرمانشاه خبر داد.

مقیسه با بیان این مطلب، افزود: ارزش این ضمانتنامه ها ۲۰۰ میلیارد ریال است که ۱۵فقره نهایی و به مرحله اعطای تسهیلات رسیده است.

گفتنی است بر اثر زمین لرزه ۷.۳ ریشتری غرب کرمانشاه که بیست و یکم آبان پارسال رخ داد، بسیاری از واحدهای صنعتی تخریب و زیرساخت آنها نیز با مشکلات اساسی روبرو شد.

پیش از زلزله آبان ماه، ۳۲ واحد در شهرک صنعتی کرمانشاه دارای پروانه بهره برداری و فعال بود.