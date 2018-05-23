به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادق احمدی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر فرصتی برای بیان دستاوردهای سالهای دفاع مقدس و تبیین مقاومت و ایثارگری رزمندگان است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند بیان کرد: در این راستا در بیرجند برنامههای متعددی چون صبحگاه مشترک یگانهای نظامی، انتظامی و بسیج، غبارروبی مزار شهدا و حضور نیروهای مسلح در نماز جمعه را خواهیم داشت.
صادق احمدی ادامه داد: همچنین امسال لیالی قدر همزمان با سالگرد رحلت امام(ره) و قیام ۱۵ خرداد است که از این زمان گرانبها نیز میتوان برای تبیین آرمانها و اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.
وی افزود: در سالهای گذشته همزمان با سالروز رحلت امام(ره) اعزام به حرم مطهر امام و شرکت در مراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی را داشتیم که امسال به توجه به تقارن با ماه رمضان اعزام سازمانی در این زمینه نخواهیم داشت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند گفت: برنامه محوری در شهرستان بیرجند به مناسبت ۱۴ خرداد را هیئت رزمندگان اسلام در شب ۱۵ خرداد با سخنرانی حجتالاسلام تائب فرمانده قرارگاه عمار برگزار میکند.
صادق احمدی با اشاره به بزرگترین رویداد فرهنگی خراسان جنوبی در سال جاری، اظهار کرد: برگزاری کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی یکی از مهمترین برنامه فرهنگی سال جاری در خراسان جنوبی است که در این راستا کمیتههای متعددی در استان تشکیل شده است.
وی بیان کرد: یکی از این کمیتهها، کمیته برگزاری نمایشگاه از حرا تا حرم است که در این نمایشگاه بسیاری از صحنههای تاریخ اسلام از جمله بعثت پیامبر(ص)، فتح مکه، غدیر خم، حوادث بعد از رحلت پیامبر(ص) و ماجرای کربلا بازسازی میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند ادامه داد: بخشی از تاریخ انقلاب از جمله صحنههایی از دفاع مقدس، پیادهروی اربعین، مقاومت در قدس و فلسطین و مقاومت در منطقه و در نهایت حرم حضرت زینب(س) بازسازی میشود.
صادق احمدی با اشاره به اینکه نمایشگاه از حرا تا حرم در ۴ هکتار ساخته میشود، افزود: این نمایشگاه از آن جهت حائز اهمیت است که هر چه در قالب هنر بگنجد در اذهان ماندگار تر میشود.
وی یادآور شد: برای طراحی این نمایشگاه از ظرفیتهای بومی خراسان جنوبی به ویژه از هنرمندان بسیجی استفاده کردهایم.
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