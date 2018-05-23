شناسایی ۲۱ کودک کار در استان همدان طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شیران ظهر چهارشنبه پس از بازدید خبرنگاران از مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی شهرستان همدان گفت: بعد از اختلافات حاد خانوادگی، بیشترین تماس ها با اورژانس اجتماعی همدان در حوزه طلاق و پس از آن در زمینه همسر آزاری است.

وی بابیان اینکه تمام شهرستان های استان همدان به جز شهرستان فامنین به ناوگان اورژانس اجتماعی مجهز است، گفت: در این مراکز فعالیت های مختلف شامل خط تلفن ۱۲۳، خدمات اجتماعی سیار، مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی و پایگاه های خدمات اجتماعی ارائه می شود.

شیران با بیان اینکه تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن از ویژگی های مهم برنامه های خدمات اجتماعی استان همدان است، گفت: سعی شده برنامه های مداخلات روانی و اجتماعی قبل از مداخلات انتظامی اعمال شود چراکه این مسئله در پیشگیری از وقوع جرائم نقش اساسی دارد.

۳۹ نفر در اورژانس اجتماعی شهرستان همدان مشغول به کار هستند

معاون امور اجتماعی بهزیستی همدان اظهار داشت: ۱۰۸ نیروی متخصص شامل مددکاران اجتماعی، روانشناسان، کارشناسان حقوقی، کارشناسان علوم اجتماعی و کارشناسان علوم تربیتی در استان همدان فعالیت می کنند که از این تعداد ۳۹ نفر در اورژانس اجتماعی شهرستان همدان مشغول به کار هستند.

شیران ادامه داد: سال گذشته در استان همدان ۳۲ هزار و ۲۷۰ نفر در مراکز اورژانس اجتماعی، خودروهای خدمات اجتماعی سیار و مراکز مداخله در بحران استان همدان پذیرش شدند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۵۰ نفر آن ها در شهرستان همدان پذیرش شده اند.

وی ادامه داد: تعداد خدمات تخصصی ارائه شده در حوزه امور آسیب های اجتماعی در استان همدان طی سال گذشته ۸۷ هزارو ۹۶۳ مورد بوده که ۴۳ هزارو ۴۴۶ مورد آن سهم شهرستان همدان است.

پذیرش ۵ هزار و ۲۷۴ نفر در مراکز امور آسیب دیده های اجتماعی

معاون امور اجتماعی بهزیستی همدان اظهار داشت: سال گذشته ۵ هزار و ۲۷۴ نفر در مراکز امور آسیب دیده های اجتماعی شامل خانه های سلامت، خانه بازپروری، خانه امن و مرکز آموزشی و حمایتی کودک و خانواده و طلاق استان همدان پذیرش شدند و ۴۱ هزار و ۲۶۲ مورد خدمات تخصصی به افراد ارائه شده است.

شیران اضافه کرد: همچنین در سال گذشته در مراکز اورژانس اجتماعی استان همدان، ۱۲۹ هزار و ۲۲۵ مورد خدمت ارائه شد که سهم شهرستان همدان ۵۷ هزارو ۹۰۱ مورد است.

وی بیان کرد: گروه های هدف اورژانس اجتماعی شامل زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلافات حاد خانوادگی، زنان و دختران در معرض آسیب های اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، کودکان خیابانی و کار، همسران آزار دیده، کودکان آزار دیده، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، دختران و پسران فراری از منزل است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی همدان در مورد ساماندهی کودکان کار نیز گفت: طی ۲ ماهه سال جاری ۲۱ کودک کار در استان همدان شناسایی شدند که ۱۸ نفر پسر و ۳ نفر دختر بودند.

۱۳۵ کودک کار در سال ۹۶ در استان همدان شناسایی شد

شیران با بیان اینکه ۱۳۵ کودک کار در سال ۹۶ در استان همدان شناسایی شد؛ اظهار داشت: ۹۸ درصد کودکان کار شناسایی شده در استان همدان دارای خانواده هستند و ۲ درصدی که بدون سرپرست بوده اند در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند.

کارشناس مسئول مداخلات اورژانس اجتماعی بهزیستی استان همدان نیز درخصوص آمارهای ارائه شده پیرامون کودک آزاری و همسرآزاری در همدان افزود: اطلاعات و خدماتی که در این زمینه به سازمان بهزیستی کشور ارائه شد خیلی بد منعکس شده بود و همین منجر شد تصور شود آمار کودک آزاری در همدان بالاست.

ناصر شایگان با بیان اینکه آموزش‌های کارشناسان اورژانس اجتماعی همدان در سطح بالایی قرار دارد، عنوان کرد: آمارهای بالای این بخش از اورژانس اجتماعی استان همدان به دلیل تشخیص درست کارشناسان و عملکرد خوب در این حوزه است.

شایگان با بیان اینکه سازمان بهزیستی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه و زنان و کودکان تمرکز بیشتری دارد، عنوان کرد: باید اطلاع و آگاهی اقشار مختلف مردم در سطح جامعه در این زمینه افزایش یابد.

مسئول حوزه آسیب‌های اجتماعی بهزیستی استان همدان نیز گفت: اورژانس اجتماعی سومین اورژانس بعد از اورژانس درمانی و انتظامی در کشور است.

الهام آزاد نام افزود: پایگاه‌های اجتماعی خدمات روانی اجتماعی به مردم ارائه می دهند.