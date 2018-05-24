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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد:

برگزاری ۱۱۲ جلسه سخنرانی ویژه سالروز آزادی خرمشهر در تویسرکان

برگزاری ۱۱۲ جلسه سخنرانی ویژه سالروز آزادی خرمشهر در تویسرکان

تویسرکان - رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان گفت: مبلغین اعزامی تویسرکان در شب و روز سالگرد آزاد سازی خرمشهر بیش از ۱۱۲ جلسه سخنرانی برگزار کردند.

حجت‌الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام سالگرد آزادسازی خرمشهر ۱۱۲ مبلغ و مبلغه در مناطق مختلف شهرستان تویسرکان با برگزاری بیش از ۱۰۰ نشست سخنرانی، به تبیین ابعاد آن پیروزی شکوهمند پرداختند.

وی افزود: این تعداد مبلغ شامل مبلغان اعزامی از دفتر تبلیغات و مبلغان و مبلغات مقیم بودند که در مساجد و هیئات مذهبی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای تابعه دهستانهای هفتگانه بخش های مرکزی و قلقلرود این شهرستان به تبیین ابعاد مختلف پیروزی رزمندگان اسلام در آزاد سازی خرمشهر پرداختند.

رئیس تبلیغات اسلامی تویسرکان افزود: مبلغین شهرستان با حضور در اماکن تبلیغی در سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر، برنامه فرهنگی، تبلیغی و مذهبی برگزار کردند.

وی یادآور شد: برگزاری مراسم جشن، سخنرانی پیرامون حماسه سوم خرداد، خاطره گویی، برگزاری گفتمان های دینی و برگزاری مسابقات فرهنگی از مهمترین برنامه ها در روز حماسه آزاد سازی خرمشهر در تویسرکان بود.

کد مطلب 4305043

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