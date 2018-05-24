به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته خبرگزاری مهر گزارشی درباره سرانجام یک پرونده میراثی تهیه کرد. پرونده ثبت جهانی خطوط راه آهن ایران باید برای سال ۲۰۱۹ به یونسکو فرستاده می شد تا این پرونده به نام ایران در فهرست جهانی ثبت شود اما به دلیل ایراداتی که یونسکو به این پرونده گرفت چنین کاری امکان پذیر نشد بنابراین در سال ۲۰۱۹ ایران در حوزه ثبت آثار تاریخی پرونده ای نخواهد داشت.

پیرو همین موضوع محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور توضیحاتی داد و یکی از علت های آن را محدودیت های یونسکو در ثبت پرونده های جهانی اعلام کرد و گفت: سهمیه کشورها در ارائه و ثبت پرونده های جهانی دچار محدودیت شده است. از سوی دیگر برای اینکه بتوانیم ذهنیت افراد را نسبت به اینکه راه آهن توسط ایرانی ها ساخته نشده را عوض کنیم باید جلسه ای با حضور مسئولان راه آهن برگزار کنیم چون در این راستا مهندسان زیادی برای راه آهن ایران کار کرده اند که اسنادش موجود است.

در کناراینکه ایران ثبت جهانی پرونده راه آهن را از دست داده اما در حوزه ثبت پرونده میراث طبیعی جنگل های هیرکانی را ارائه کرده است که این پرونده در سال ۲۰۱۹ جهانی خواهد شد.

پیرو مشکلات ارزی گردشگران و آژانس های مسافرتی علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی این هفته در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته است مشکلات ارزی گردشگران خارجی مشکل کوچکی است که به زودی برطرف خواهد شد.

وی همچنین درباره طرح سفرهای زمستانی نیز گفت: یکی از مهمترین طرح هایی است که در دستور کار ما قرار دارد البته این طرح با آنچه که پیش از آن مطرح شده بود متفاوت است یعنی طرحی که خیلی وسیع دیده می شد و به همین جهت اجرایی نمی شد را ما تنها به یک تعطیلی ۱۵ روزه برای دانش آموزان و کارمندان دولت تبدیل کردیم. با این وجود با این طرح اوج سفر در زمستان را شاهد خواهیم بود.

در این هفته همچنین سردار امیر رحمت اللهی فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی خبر داد که یک گردنبند و دستبند طلا مربوط به دوران ساسانی با تلاش نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران کشف و ضبط شده است.

در این هفته همچنین نشست بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه با حضور نمایندگان مجلس و تشکل های گردشگری برگزار شد. در این نشست باز هم خبری از حضور فعالان میراث فرهنگی و متولیان صنایع دستی نبود و تنها با حضور تشکل های گردشگری برپا شد. در این نشست معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس که خود از مخالفان این طرح بود در سخنرانی چند راهکار برای رد مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح را ارائه کرد و با آوردن نکات و تبصره هایی از قوانین اعلام کرد که طرح تبدیل سازمان به وزارتخانه امکان پذیر است. این نشست در حالی برگزار شد که کلیات طرح تبدیل سازمان در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است. در ادامه این نشست هر یک از روسای تشکل های گردشگری در مورد ضرورت اجرای این طرح نظراتی را ارائه کردند از جمله محسن اسلامی مدیر انجمن های موسسات آموزشی گردشگری که گفت: طبق بررسی های انجام شده در ۳۰ سال اخیر سازمان میراث فرهنگی بیست رئیس و چندین معاون و کارشناس داشته است این بی ثباتی نشان می دهد که هیچ مدیری نمی توانسته برنامه ریزی درست و طولانی مدتی در این سازمان داشته باشد.

خبر دیگری که در این هفته منتشر شد مربوط به موزه های کشور بود. کمیته ملی موزه های ایران(ایکوم) مراسم تقدیر از موزه های برتر کشور را برگزار کرد، در این مراسم اعضای ایکوم که عضو هیات داوران بودند به انتخاب موزه های برتر در شاخص های مختلف آموزش، بازدیدکننده، کودک و نوجوان، رعایت استانداردهای فنی، تلاش برای بقا و ... پرداختند. همچنین در بخش دیگری از این مراسم از موزه های برتر دولتی نیز تقدیر شد. احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران یکی از شرکت کنندگان در این مراسم بود که تاکید داشت باید موزه ها بتوانند خودگردان شده و برای اقتصاد موزه ها فکری کنیم چون موزه ها می توانند در اقتصاد محلی نقش آفرین باشند. رجبی معمار رئیس خانه هنرمندان ایران در این برنامه گفت: خانه هنرمندان امسال ۲۰ ساله خواهد شد و به زودی هر آنچه که داریم موزه ای خواهد شد.

رئیس خانه هنرمندان ایران گفت: آمادگی داریم نمایشگاهی در این مکان برگزار کرده تا هر یک از موزه های کشور خود را معرفی کنند.

در این هفته خبرگزاری مهر در گزارش دیگری به روند انتصاب مدیران در معاونت گردشگری پرداخت و نوشت که مدیران کل گردشگری طی ۹ ماه اخیر که معاون جدید سازمان میراث فرهنگی که به این سمت منصوب شده همه حکم سرپرستی گرفته اند و تغییرات زیادی در این معاونت در حال انجام است.