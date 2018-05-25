پنجعلی نه عضو هیات مدیره می شود نه سرپرست پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنجعلی که با دریافت حکم از سوی حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر تیم های پایه فوتبال این باشگاه منصوب شده در حالی قرار است فعالیت خود را از سر گیرد که دیگر خبری از حضور او بین نامزدهای پست سرپرستی تیم نخواهد بود.

هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در آخرین جلسه خود تصمیم گرشاسبی برای حضور محمد پنجعلی به عنوان مدیر تیم های پایه فوتبال باشگاه پرسپولیس را تایید کرد تا پیشکسوت این باشگاه فعالیت خود را رسما آغاز کند. با این حال مدیران پرسپولیس نمی خواهند پنجعلی به طور همزمان سرپرستی تیم بزرگسالان را در غیاب افشین پیروانی بر عهده بگیرد.

گرشاسبی همچنان منتظر حکم کمیته استیناف مبنی بر محرومیت افشین پیروانی از حضور در فوتبال است؛ در غیر این صورت سرپرست باشگاه پرسپولیس سراغ یکی دیگر از پیشکسوتان این باشگاه خواهد رفت تا وی را جانشین پیروانی کند.

همچنین مدیر تیم های پایه فوتبال پرسپولیس قرار نیست به عنوان جانشین علی اکبر طاهری در هیات مدیره حضور داشته باشد. بنابراین هیات مدیره باشگاه همچنان با حضور حمیدرضا گرشاسبی، ابوالفضل روغنی، محمدرضا حاجی بیگی و جعفر کاشانی به فعالیت خود ادامه می دهد.