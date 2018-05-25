ادامه خشم تجاری اروپا از آمریکا/ هشدار نرم مرکل به کاخ سفید!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان به سیاستهای حمایت گرایانه و بازدارنده اقتصادی خود در عرصه تجارت بین الملل ادامه می دهد که این مسئله به نگرانی و نارضایتی شدید شرکای اروپایی آمریکا منجر شده است.

هم اکنون بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصاد بین الملل، از منازعات شکل گرفته میان آمریکا و اروپا بر سر وضع تعرفه های فولاد و آلومینیوم، به مثابه «جنگ اقتصادی» در دو سوی آتلانتیک یاد می کنند، منازعاتی که امکان دارد در آینده ای نزدیک دامنه گسترده تری پیدا کرده و مناسبات کلان واشنگتن و اروپا را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اگرچه کسانی چون امانوئل مکرون، آنگلا مرکل و ترزا می در صدد مدیریت وضعیت موجود و جلوگیری از تشدید تنشها با واشنگتن هستند، اما خشم افکار عمومی، شرکتهای تجاری و احزاب اپوزیسیون اروپایی از ترامپ و دولت آمریکا چیزی نیست که سران فعلی تروییکای اروپایی قدرت لاپوشانی آن را داشته باشند.

صدر اعظم آلمان، اخیرا هشدار غیر مستقیم و معناداری را به ترامپ در خصوص اقدامات تجاری وی مخابره کرده است. آنگلا مرکل در ادامه یازدهمین سفر رسمی خود به چین گفت که آمریکا باید برای همیشه اتحادیه اروپا را از تعرفه های ناعادلانه فولاد معاف کند.

با این حال به نظر می رسد ترامپ حداقل در برهه فعلی قصد عقب نشینی در برابر شرکای اروپایی خود را ندارد. البته امکان دارد ترامپ معافیت های موقتی را در این خصوص برای آنها در نظر بگیرد، اما خبری از معافیت های دائمی در این خصوص نخواهد بود.

صدر اعظم آلمان در این باره می گوید: «معافیت های آمریکا برای اتحادیه اروپا در تعرفه های فولاد و آلومینیوم باید دائمی باشد. ما بدون هیچ واکنشی خواستار آن هستیم که آمریکا این موضوع را جدی قلمداد کرده و به طور نامحدود این معافیت را برای اروپا لغو کند. اتحادیه اروپا می خواهد ارتباطات اقتصادی خوبی با آمریکا داشته باشد اما مساله لغو دائمی تعرفه های مذکور موضوعی بسیار با اهمیت است. کمیسیون اروپا دست از مذاکرات و رایزنی ها برای رسیدن به این هدف بر نمی دارد و مشورت ها در حال انجام است و در انتظار نتیجه هستیم.»

واقعیت امر این است که تهدید تلویحی مرکل که البته وی به دلیل سیاست و رویکرد محافظه کارانه خود در برابر آمریکا سخنی مستقیم و صریح از آن به میان نیاورده است، همان «اقدامات متقابل اروپا» در برابر آمریکا است که می تواند در حداقلی ترین حالت ممکن، شامل وضع مالیات بر کالاهای وارداتی آمریکا و نتیجه افزایش هزینه ای حوزه صادرات در آمریکا باشد.

اگرچه مقامات اروپایی طی ماههای اخیر رایزنی های فشرده ای را با رئیس جمهور آمریکا درباره وضع تعرفه های فولاد و آلومینیوم انجام داده اند، اما ترامپ نشان داده است که به سختی از مواضع خود عقب نشینی می کند.

فرسایشی شدن مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر وضع تعرفه های فولاد و آلومینیوم، منجر به افزایش نارضایتی و خشم افکار عمومی اروپا از ایالات متحده آمریکا خواهد شد. همچنین این اقدام، عملکرد شرکتهای آمریکایی در اروپا را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی آمریکا هشدار داده اند که اعمال سیاست های مصالحه آمیز در قبال واشنگتن، در برهه فعلی نمی تواند تاثیری بر رفتار سلبی و بازدارنده اقتصادی دولت دونالد ترامپ داشته باشد، هشداری که مرکل و مکرون و ترزا می عملا آن را نادیده انگاشته اند.