به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: هر دو باند تونل توحید با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل از ساعت ۲۴ امروز تا ۵ صبح سهشنبه مسدود میشود.
شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: هر دو باند تونل توحید امشب مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: هر دو باند تونل توحید با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل از ساعت ۲۴ امروز تا ۵ صبح سهشنبه مسدود میشود.
کد مطلب 6738094
نظر شما