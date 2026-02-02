به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: هر دو باند تونل توحید با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل از ساعت ۲۴ امروز تا ۵ صبح سه‌شنبه مسدود می‌شود.

