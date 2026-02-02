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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود

هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود

شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: هر دو باند تونل توحید امشب مسدود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: هر دو باند تونل توحید با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل از ساعت ۲۴ امروز تا ۵ صبح سه‌شنبه مسدود می‌شود.

کد مطلب 6738094

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