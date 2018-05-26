شاخص بورس در کانال ۹۵ هزار واحد تثبیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، آمار و اطلاعات بازار سهام نشان می دهد که در هفته گذشته، داد و ستدها در تالار شیشه ای با رشد اکثر شاخص های بورس روزهای سبزی را برای سهامداران رقم زد و بر بستر آن شاخص کل بورس با ۵۰۵ واحد افزایش نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه در کانال ۹۵ هزار واحد تثبیت شد.

تحرک شاخص های اصلی

نگاهی دقیق تر به فرایند رفتار معاملاتی سهامداران حقیقی و حقوقی در تالار شیشه ای مشخص می کند که در پایان معاملات هفته منتهی به دوم خرداد ماه ۹۷ شاخص کل بورس با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به هفته آخر اردیبهشت ماه، به رقم ۹۵.۴۵۵ واحد رسیده است.

بر اساس این گزارش، شاخص بازار اول با ۳۵۷ واحد افزایش به ۶۷.۹۷۱ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۱۰۸۳ واحد صعود عدد ۲۰۲.۳۳۹ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۰.۵ درصد افزایش و شاخص بازار دوم با ۰.۵ درصد رشد نسبت به هفته قبل از آن مواجه شدند.

ارزش کل معاملات

همچنین در پنج روز کاری هفته گذشته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۳۰.۰۹۵ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل از آن ۶۷ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد ۶.۲۸۷ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲۷۵ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که ۱۶ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که تعداد ۹۹ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۰۰۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که با ۲۷ درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن همراه شد.

چشم انداز تالار شیشه ای

نگاهی به روند رو به رشد بازار سهام که در چند هفته اخیر و از ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۷ شکل گرفته نشان می دهد این وضعیت به صورت مستمر به تقویت خرید و فروش سهام منجر شده و در سویی دیگر سهامداران با امید و اعتماد بیشتری در تالار شیشه ای مشغول به سرمایه گذاری هستند.

افزون بر این، با نزدیک شدن به فصل مجامع شاهد تحرک بیشتری از سوی فعالان بازار در روزهای آینده هستیم که می تواند به محرک تازه تری برای عمیق تر شدن معاملات منجر شود.

همانند همیشه رفتار معاملاتی سهامداران در روز جاری به عنوان اولین روز معاملاتی تالار شیشه ای در هفته جاری مسیر کلی این بازار را در هفته دوم خرداد ماه مشخص می کند.