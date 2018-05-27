متولیان سلامت کشور در مقابله با سرطان خوب عمل نکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی عابدی، در مورد انتشار خبری از سوی رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر افزایش سالانه ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت مبتلایان به سرطان در کشور، افزود: متاسفانه مشکلی در گذشته در مورد نحوه عملکرد پاتولوژیهاوجود داشت به این صورت که اسامی مبتلایان به سرطان بر اساس مکان جغرافیایی محل سکونت این بیماران ثبت نشده که بتوان عوامل بروز آن را بر اساس مشخصات هر منطقه بررسی کرد و همین امر باعث شده که آمار دقیقی از مناطقی که بیشترین مبتلایان به سرطان در آن نقاط سکونت دارند، وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: بیتردید مسئولان حوزه سلامت در رابطه با شیوع سرطان و یافتن راههای مقابله با عوامل آن خوب عمل نکردهاند، ضمن اینکه در زمینه درمان سرطان هم ضعیف عمل شده است و این در حالی است که ما بارها تذکر دادهایم که روند درمان بیماران سرطانی باید ساماندهی شود، کما اینکه برای بیماران مبتلا به سرطان که شیمی درمانی میکنند باید مراکز درمان خاصی وجود داشته باشد و برایرادیوتراپی هم مراکز مجهزی ایجاد شود.
عابدی افزود: هماکنون تامین هزینههای بخشهای درمان سرطان به خیرین سپرده شده است که بیشترین بار مالی تکمیل تجهیزات مراکز درمان سرطان را به دوش میکشند.
وی در رابطه با بخش دیگری از اظهارات اکبری مبنی بر دیدگاههای خاص تجاری در حوزه درمان کشور یادآورشد: بیماری سرطان دو وجه دارد به این معنا که از طرفی خانواده این بیماران دچار مشکلات بسیاری شده و به نوعی وضعیت این بیماران از لحاظ اقتصادی و ابعاد روانی که دارد، خانمانسوز میشود، از سوی دیگر سود مالی فراوانی برای شرکتهایی دارد که داروهای بیماری سرطان را وارد میکنند و از این رهگذر سود کلانی به دست میآورند، همچنین برای پزشکانی که این داروها را تجویز کرده و برای تجویز چند قلم دارو جایزه دریافت میکنند و از منابع مالی خاصی بهرهمند می شوند وتولیدکنندگان داروی سرطان که به ایران دارو صادر میکنند منفعت مالی زیادی به همراه دارد.
وی اظهار کرد: متاسفانه وضعیت این بیماران به دلیل عدم برنامهریزی دقیق و نبود ساماندهی هر روز نامطلوبتر میشود و با وجود توسعه این بیماری به طوری که هر روز شاهد افزایش تعداد آنها هستیم، وضعیت درمان این بیماران را پیچیدهتر میکند.
عابدی با یادآوری عوامل رشد بیماری سرطان در کشور تصریح کرد: گسترش بیماری سرطان به دلیل عوامل ژنتیکی و محیطیاست که از این میان تنها عوامل محیطی را به چند روش میتوان تغییر داد از جمله اینکه به افراد آموزش داده شود تا از اماکن، مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی یا داروهایی که به عنوان ایجادکننده سرطان شناخته میشوند، پرهیز کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: اقداماتی که باید در جهت بهداشت محیط کار و زندگی توسط سازمانهای مسئولانجام شود همچون پیشگیریهای مقدماتی که به عنوان تغییر سبک زندگی شناخته میشود و بعد از آن پیشگیری ثانویه که تشخیص به موقع است که در قالب انجام آزمایشهای سالانه این بیماری را قابل تشخیص میکند و اگر فردی مستعد ابتلا به سرطان باشد به سرعت تحت درمان قرار گرفته و بیماری قبل از گسترش کنترل میشود و مرحله بعد نیز درمان است که باید شرایط علمی و منطقی برای آن ایجاد شود.
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