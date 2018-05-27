کمبود معلم و فضای آموزشی در آبادان/ آغاز فعالیت ۲ هنرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم قاسمی زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصخاب رسانه در محل خانه معلم آبادان ضمن اشاره به خدمات رسانی سه هزار و ۵۰۰ معلم به ۵۶ هزار دانش آموز آبادانی گفت: به غیر از دانش آموزان پایه اول تا پنجم که امتحاناتشان به صورت توصیفی است و به پایان رسیده است، پایه ششم تا پیش دانشگاهی در حال برگزاری امتحاناتشان هستند و لذا حجم وسیعی از کارمان را بر روی این موضوع متمرکز کرده ایم که برای آن پایگاهها، حوزه ها و واحد تصحیح اوراق درگیر انجام کارند، تلاشمان برای فراهم سازی شرایط مناسب است به طوریکه ۲۱۰ صندلی مورد نیاز برای امتحانات تامین و در حوزه های دچار کمبود از آن استفاده شد.

وی افزود: از سال ۹۶ که کار تجهیز مدارس را با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند آغاز کردیم لیستی از اقلام مورد نیاز مدارس تهیه که پس از تامین، اقلام (با اولویت شهرستان سپس استان و در آخر کشور) در اختیار مدارس قرار داده شد، به طور مثال در زمان حاضر از ۲۸۰ دستگاه کولر مورد نیاز ۸۴ دستگاه آن تامین شده است، از آنجائیکه اداره آموزش و پرورش به طور رسمی زیر نظر سازمان منطقه آزاد اروند فعالیت می کند لذا موضوع تعمیر، تجهیز و سایر موارد توسط این سازمان به عنوان حامی مالی انجام می شود.

آغاز ثبت نام دبستانی ها از ۱۵ خرداد

قاسمی زاده اظهار کرد: مدارس را برای آغاز ثبت نام دانش آموزان آماده کرده ایم که این کار برای مقطع ابتدایی (اول دبستان) تا ۱۵ خرداد ماه همزمان با آغاز کار پایگاههای سنجش نوآموزان به طور عملی در سطح مدارس آغاز می شود، برای اجرای طرح سنجش نوآموزان (بینایی و شنوایی) سه پایگاه ثابت و دو پایگاه سیار پیش بینی شده که کار سنجش را بر مبنای موازین قابل قبول آموزش و پرورش به انجام می رسانند، اگر سازمان منطقه آزاد پای کار بیاید موضوع سنجش دانش آموزان روستایی به طور رایگان انجام می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: تدارکات لازم برای پذیرش و ثبت نام دانش آموزان دیده شده، تاکیدمان به مدیران مدارس در بحث کمک به مدرسه آن است که هیچ کسی را وادار به پرداخت هزینه مازاد نکنند و خانواده ها نیز در صورت مشاهده هرگونه فشار و الزام به پرداخت هزینه می توانند مراتب را به ستاد ثبت نام اداره آموزش و پرورش به شماره تماس ۵۳۲۶۲۲۱۶ و یا از طریق سامانه دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به نشانی shkayat.medu.ir اطلاع دهند، مشارکت برای کمک به مدارس الزامی نیست بلکه به خواست خانواده ها انجام می شود ضمن آنکه مبلغ آن نیز نباید اعلام شود.

قاسمی زاده با بیان اینکه موضوع استقرار پایه دوازدهم از مباحث قابل توجه در سال جاری است، گفت: برای انجام این کار در مدارس مشکلی نداریم اما در بخش هنرستان با مشکل مواجه هستیم، از آبان ماه کمیته استقرار پایه دوازدهم را تشکیل و به بررسی فضاهای آموزشی مورد نیاز پرداختیم که بر این اساس چهار هنرستان مستقل کمبود داریم لذا برای جبران این کمبود بایستی ظرفیت هنرستانهای موجودمان را افزایش دهیم.

وی افزود: برای این منظور سه مدرسه کم جمعیت را جابجا می کنیم تا فضا برای هنرستانهای مورد نیاز مهیا شود ضمن آنکه از محل اعتبار ویژه ۴۶۰ میلیون تومانی سازمان منطقه آزاد اروند نیز نسبت به تجهیز این فضاها و استقرار پایه دوازدهم بهره می بریم تا گامهای خوبی در این باره برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه تعمیر و تجهیز مدارس از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به انجام می رسد، اظهار کرد: تاکنون یک سوم تجهیزات مورد نیاز خریداری شده و اعتبار تعمیرات مدارس نیز بر اساس تفاهمنامه های منعقد شده به حساب مدارس واریز شده است، انتظار می رود تا کمتر از یک ماه دیگر ۷۰ درصد از پول تعمیر و تجهیز مدارس پرداخت شود تاکنون ۹۷۰ میلیون تومان اعتبار را در قالب تعمیر و تجهیز مدارس دریافت کرده ایم.

قاسمی زاده، افزایش اعتبارات و ساماندهی در پرداخت و هزینه کرد را از جمله مواردی خواند که امسال به شکل بسیار مناسبی دیده شد و ادامه داد: در بحث تعمیر و تجهیز مدارس با پیش بینی مدارس اولویت دار نسبت به این کار به شکل ۱۰۰ درصدی اقدام می شود، طبق برنامه ریزی انجام شده کار تکمیل پروژه تعمیر و تجهیز مدارس طی دو تا سه ساله به انجام می رسد، تعمیر و تجهیز تمامی مدارس پیش دبستانی دولتی امری بسیار ضروری است که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و در قالب تامین و تهیه میز و نیمکت، کولر، میز معلم و بسته کمک آموزشی شامل رایانه، تخته وایت برد، دستگاه کپی و غیره به مدارس ارائه می شود. سال گذشته به طور مجموع ۱۰۸ پیش دبستانی شهری و روستایی داشتیم که پیش بینی می شود امسال ۱۵ کلاس دیگر نیز به آن افزوده شود، هیچ یک از تجهیزات سازمان منطقه آزاد اروند به نام کس دیگری ارائه نمی شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان در بخش دیگری از سخنان خود از موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان به عنوان امری دغدغه مند برای دانش آموزان و خانواده هایشان نام برد و تصریح کرد: هدایت تحصیلی دانش آموزان براساس آئین نامه انجام می شود و برای آن برگه هایی از حد نصاب نمره مورد نیاز برای انتخاب هر رشته در اختیار دانش آموزان و خانواده هایشان قرار داده می شود تا آنها با آگاهی دست به انتخاب بزنند، مبحث هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول و دوم متوسطه و حتی فنی و حرفه ای، کاردانش و حوزه مشاوره را درگیر خود کرده تا خانواده ها بتوانند با آرامش و رضایت مندی و بر اساس نمرات کسب شده فرزندانشان به انتخاب رشته اقدام کنند، در این باره آمادگی کامل وجود دارد.

قاسمی زاده گفت: پارسال چهار هزار و ۷۰۰ دانش آموز شهری و روستایی وارد مقطع پیش دبستانی شدند که براساس آمار موجود این تعداد ۷۰درصد از دانش آموزان شهری و ۱۰۰ درصد از دانش آموزان روستایی را شامل می شد، دلیل عدم استقبال خانواده های شهری در جذب فرزندانشان در مقطع پیش دبستانی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته وی، از آنجایی که امسال دوره پیش دبستانی به طور تقریبی اجباری شده لذا تمامی تلاشها برای جذب دانش آموزان به کار برده می شود، تفاوت دانش آموزانی که این دوره را پشت سر می گذارند و آنانی که در این دوره شرکت نمی کنند در مقاطع بعدی تحصیلی نمود پیدا می کند لذا اصرارمان بر ورود دانش آموزان به ویژه دو زبانه ها به دوره پیش دبستانی است.

وی با بیان اینکه تمامی خدمات قابل ارائه از جمله پوشاک مدارس و غیره برای تمامی دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی اعم از کمیته امداد و بهزیستی به طور کامل رایگان است، افزود: پارسال ۹۰۰ دانش آموز روستایی، ۷ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی و ۲۰۰ دانش آموزی که در حاشیه شهر زندگی می کنند از پوشاک رایگان بهره مند شدند.

مشکل معلمان در جابجایی از شهر به روستا و کمبود معلم

وی اظهار کرد: در زمینه سرویس برای جابجایی معلمان از شهر به روستا مشکل داریم چرا که معلمان بایستی تمامی هزینه ها را از جیبشان بپردازند، برای کمک به معلمان در پرداخت بخشی از هزینه رفت و آمدشان با سازمان منطقه آزاد اروند مذاکراتی را داشته ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد، تا زمانی که شهرداری، اتوبوسرانی و سازمان منطقه آزاد اروند در این باره در کنار ما قرار نگیرند ما باز هم دچار مشکل خواهیم بود.

وی، درباره کمبود معلم تصریح کرد: امسال ۴۰ نفر در مقطع ابتدایی و ۱۱۰ نفر در سایر مقاطع بازنشسته می شوند که شاید ۳۰ درصدشان باقی بمانند، پارسال ۳۶۷ معلم در مقاطع مختلف تحصیلی کمبود داشتیم که ۳۰۰ معلم آن تامین شد، به غیر از معلمان مورد نیاز برای پایه دوازدهم که از امسال استقرار می یابند و ۶۷ نفری که از پارسال همچنان کمبود داریم، ۳۰۰ معلم دیگر در تمامی پایه های تحصیلی نیاز داریم که متاسفانه امسال تنها ۸۶ نفر از سهمیه سراسری وزارت آموزش و پرورش برای ما پیش بینی شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان گفت: طبق قول وزیر در شورای آموزش و پرورش استان خوزستان قرار بود تا سهمیه خاصی برای شهرهای آبادان و خرمشهر اختصاص داده شود که متاسفانه چنین نشد اما باز هم در تلاشند تا کمبود معلمان را از طریق جذب نیرو از دانشگاه فرهنگیان، سرباز معلم و حق التدریسی ها جبران کنند، متاسفانه موضوع بازنشستگی پیش از موعد به خصوص در مقطع دبستان نیز به ما ضربه می زند در این طرح زنان بدون شرط سنی و تنها با ۲۵ سال سابقه کار و مردان با ۳۰ سال سابقه کار و ۶۰ سال سن می توانند بازنشسته شوند.

قاسمی زاده افزود: دو هنرستان هنر غیر دولتی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به مجموعه هنرستانهای آبادان اضافه می شود که در رشته های نمایش، موسیقی، سینما و هنرهای دستی هنرجو می پذیرند، امیدواریم پائیز امسال این دو هنرستان آغاز به کار کنند.

