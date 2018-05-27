مسلمان تا پایان هفته قرارداد جدیدش را امضا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ قصد استفاده از محسن مسلمان در جمع بازیکنان فصل آینده پرسپولیس را ندارد تا هافبک سرخپوشان پایتخت دیگر نتواند پیراهن این تیم را در فصل آینده رقابت های لیگ برتر بر تن کند.

مسلمان که از سپاهان و یک تیم قطری پیشنهاد جدی دارد قصد حضور در لیگ ستارگان قطر را دارد تا فوتبال خود را در خارج از لیگ برتر ایران دنبال کند. از این رو به مسئولان سپاهان اعلام کرده است تصمیم نهایی خود را تا پایان هفته خواهد گرفت.

مسلمان به توافقات لازم برای انتقال به قطر هم رسیده است و با توجه به اینکه قراردادش به دلار بسته می شود تمایل زیادی برای رفتن دارد. اما اگر بنا به هر دلیلی قرارداد وی با تیم قطری امضا نشود به اصفهان می رود تا فصل آینده را در بین بازیکنان امیر قلعه نویی در سپاهان اصفهان بگذراند.