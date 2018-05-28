پیشگامان هنر معاصر ایران در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری فردا، با نمایش آثار بزرگانی چون زنده یادان صادق تبریزی و منصور قندریز در کنار بزرگان هنر مدرن و معاصر ترک همچون دوریم ارویل و احمت اوران، گالری بین المللی ۷artgallery آغاز به کار خواهد کرد. در کنار این بزرگان آثار سه هنرمند جوان و مطرح ایرانی شامل حامد صدرارحامی، کاوه کاووسی و حمید طلوعی نیز روی دیوار خواهد رفت.

گالری فردا در تهران با همکاری ۷Artgallery میزبان آثار این هنرمندان خواهد بود.

در این نمایشگاه برای نخستین بار در چند سال گذشته هنرمندان مطرح ترکیه از جمله دوریم اربیل، احمت اوران، باریش سربیاش و یامسن اوز تورک در کنار پیشگامان هنر ایران آثار خود را به نمایش در خواهند آورد.

در این نمایشگاه که ۲۰ اثر نقاشی از این هنرمندان به نمایش گذاشته می شود، مروری بر یک دوره از فعالیت هنری هنرمندان پیشکسوت کشورمان در کنار هنرمندان به نام ترک خواهد بود.

این نمایشگاه از هشتم تا بیست و چهارم خرداد در ۷Artgallery برپا خواهد شد و علاقه‌مندان می توانند از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به وقت محلی در استانبول به آدرس خیابان استقلال، خیابان سردار اکرام شماره ۱۶ مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانند با تلفن ۸۶۰۷۲۶۰۲ تماس بگیرند.