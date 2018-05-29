به گزارش خبرنگار مهر، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد پس از برگزاری دو مرحله رقابتهای انتخابی، لیستی از نفرات برتر و دعوت شده به اردو را اعلام کرد تا بلافاصله تمرینات آزادکاران منتخب در خانه کشتی تهران آغاز شود.

این در حالی بود که رضا یزدانی، کمیل قاسمی، حسن رحیمی و مسعود اسماعیل پور هر کدام بنا به دلایلی اعم از مصدومیت و عدم آمادگی مطلوب در رقابتهای انتخابی غایب بودند و شورای فنی هم طبق فرایند انتخابی تیم ملی، این چهار آزادکار را از ترکیب اردونشینان و دارندگان شانس کسب دوبنده تیم ملی حذف کرد.

در ادامه با توجه به جایگاه و امید به بازگشت این چهار آزادکار عنوان‌دار و باتجربه، کادر فنی از آنها دعوت کرد تا بصورت اختیاری در اردوهای تیم ملی حضور یابند و در کنار دیگر آزادکاران تمرین کنند. اما این موضوع هیچ ارتباطی به دادن شانس مجدد به آنان نداشت و در واقع این چهار آزادکار همچنان در ترکیب تیم های اعزامی به بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی جایی ندارند.

باوجود دعوت کادر فنی از این نفرات، حسن رحیمی، مسعود اسماعیل‌پور، رضا یزدانی و کمیل قاسمی ترجیح دادند به اردو نیایند و به نوعی با رد کردن دعوت کادر فنی، انتقاد و گلایه خود را نسبت به این موضوع نشان دهند. اردوی تیم ملی کشتی آزاد روز ۲۸ اردیبهشت در خانه کشتی آغاز شد و تا امروز در جریان بود که هیچکدام از این چهار آزادکار در تمرینات حضور نیافتند.

هادی حبیبی سرپرست تیم ملی کشتی آزاد هم در واکنش به عدم حضور اختیاری این آزادکاران در اردو گفت: این آزادکاران از بزرگان کشتی ایران هستند و شورای فنی به آن‌ها فرصت داد تا به صورت اختیاری به اردو بیایند، اما آن‌ها ترجیح دادند در تمرینات شرکت نکنند.

وی با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت رضا یزدانی نیز گفت: ما هم نمی‌دانیم او چه وضعیت و شرایط تمرینی دارد. طبیعتا حضور و تمرین او در اردوی تیم ملی می تواند خروجی کارش را به شورای فنی نشان دهد تا آن‌ها نیز تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

به گفته سرپرست تیم ملی کشتی آزاد، فدراسیون و اعضای شورای فنی تصمیم گرفتند این افراد در اردو حضور یابند تا از تجارب آنها استفاده و به تیم ملی کمک شود که البته هیچ کدام از آن‌ها به نخستین اردوی تیم ملی نیامدند.