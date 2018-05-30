به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران؛ مرحمت سلیمان‌نژاد مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر اظهار کرد: مأموران گمرک به کمک سامانه های الکترونیکی و دستگاه کنترلی ایکس ری، پس از بررسی و رصد یک محموله ترانزیت خارجی که از گمرک بازرگان با محموله «بذر چغندر قند» وارد و پس از ورود به کشور، محموله بذر چغندر قند تخلیه و به جای آن محموله جو بارگیری شده بود و قصد خروج غیرقانونی کالا از مرز تمرچین را داشت، کشف و ضبط کردند.

وی افزود: با هوشیاری کارکنان گمرک تمرچین، این کامیون که محموله آن به طرز ماهرانه‌ای تعویض و جابجا شده بود شناسایی و به استناد بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا توقیف شد. ارزش قاچاق بذر چغندر قند جابجا شده ( مال از بین رفته) با احتساب جریمه، بالغ بر بیست و یک میلیارد ریال است و در همین راستا پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده با مقامات قضایی، عوامل اصلی این جرم نیز تحت پیگرد قانونی هستند.

سلیمان‌نژاد ادامه داد: هنوز انگیزه قاچاقچیان از قاچاق بذر چغندر قند مشخص نیست اما بر اساس بررسی های مقدماتی موضوع عدم دریافت مجوز های ثبت سفارش و جهاد کشاورزی برای واردات این کالا و حقوق و عوارض گمرکی از انگیزه های اولیه قاچاق این کالا به شمار می رود.

به گفته مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر «محموله جو» کشف شده دارای وزن١٦٩٣٠ کیلوگرم و ارزش قاچاق آن بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال است که پرونده مذکور پس از طی مراحل قانونی به همراه متهمین به مراجع قضایی تحویل شده است.