حسن رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تولید عسل در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: تعداد کندو های زنبورداران چهارمحال و بختیاری در سالجاری افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد کندوهای زنبورداران چهارمحال و بختیاری ۱۳۰ هزار کندو بوده است که حدود هزار تن عسل در سال گذشته در این استان تولید شد.

ورود زنبورداران مهاجر به چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است

مدیرطیور و زنبورعسل سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ورود زنبورداران مهاجر از استان های دیگر به سطح استان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در سالجاری پیش بینی می شود که بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن عسل در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

مدیرطیور و زنبورعسل سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیش از یک هزار و ۲۷۰ بهره بردار در بخش پرورش زنبور عسل در این استان فعالیت می کنند.