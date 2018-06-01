تمهیدات سازمان راهداری برای مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا شهرکی ثانوی، با اشاره به تمهیدات سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: با توجه به مصادف شدن تاریخ ارتحال حضرت امام خمینی با ماه مبارک رمضان در سال جاری، مدیریت جابجایی زائران و شرکتکنندگان در این مراسم از پنج استان قم، سمنان، البرز، قزوین با محوریت تهران انجام میشود.
وی افزود: تمامی هماهنگیها از جانب اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران با استانهای مذکور انجام و جلسات متعددی با چهار پایانه شرق،غرب، جنوب و بیهقی برگزار شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای خاطرنشان کرد: در بخش راهداری نیز اقدامات مختلفی از جمله ترمیم و لکهگیری رویه راهها، خطکشی، ایمنسازی، نصب علائم و آشکارسازی در مسیرهای منتهی به استان تهران و حرم حضرت امام خمینی (ره) از مبدأ استانهای مذکور انجام شده است.
شهرکی ثانوی با بیان اینکه «با شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی و شرکتهای حملونقل مسافر برای تأمین سوخت و جابجایی مسافران هماهنگیهای لازم انجام شده است» گفت: در صورت جاماندن هر یک زائران از کاروانها، بخش حملونقل استان تهران ضمن هماهنگی با کمیته اعزام، آنها را جهت اعزام رایگان به شهرهایشان به صورت رایگان به پایانهها منتقل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی ویژهای نیز برای جابجایی زائران خارجی از طریق شقوق مختلف حملونقل در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، استان تهران ۳۰۰۰ دستگاه، استان البرز ۳۰۰ دستگاه،استان قزوین ۲۲۰ دستگاه، استان سمنان ۶۰ دستگاه و استان قم ۶۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی در نظر گرفته اند و این امکان وجود دارد تا در صورت نیاز به هر مقدار، تعداد ناوگان افزایش یابد..
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