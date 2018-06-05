بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگویی با اشاره به سخنان روز دوشنبه مقام معظم رهبری در مرقد مطهر امام خمینی(ره) اظهار کرد: در چارچوب برجام قرار بود در انتهای برنامه ۱۵ ساله حداقل به ۱۹۰ هزار سو برسیم که بر اساس فرمایشات قبلی مقام معظم رهبری بود. ما پیشبینی کرده بودیم در پایان ۱۵ سال به حدود ۲۵۰ هزار سو نیز برسیم و امروز با توجه به فرمایشات رهبری که فرمودند در چارچوب برجام ۱۹۰ هزار سو را پیگیری کنید باید کارهایی را انجام بدهیم که این روند با سرعت بیشتر و در زمان کوتاهتری به دست آید.
وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری به این منظور است که در ظرفیتها و زمینههایی که لازم است باید کارهایی به سرعت انجام شود. مثلا در رابطه با افزایش ظرفیت ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ و روتور ما طبق برجام توافق کردیم تعداد سانتریفیوژهای تولیدی عدد مشخصی باشد و تولید ماشینهای جدید با یک شیب مشخص افزایش یابد که اولین میزان افزایش ماشینهای جدید در سال هشتم برجام اتفاق میافتاد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در نامهای به آژانس انرژی اتمی که از سوی نمایندگی ایران در وین تحویل خواهد شد، اعلام شده است که از روز دوشنبه روند افزایش ظرفیتهای لازم برای تولید گاز UF۶ و Uf۴ آغاز خواهد شد و ساخت و مونتاژ "کارخانه روتور سانتریفیوژ" را آغاز میکنیم.
این مقام سازمان انرژی اتمی در رابطه با فعالیتها در بخش تحقیق و توسعه نیز گفت: ما میتوانیم ماشینهای جدید بیشتری در ظرفیت تحقیق و توسعه داشته باشیم و همه نسلها را با هم تست کنیم. البته در دو، سه تا ماشین در نتیجه کاملا به انتها رسیدهایم و ماشینهای IR-۲m و IR-۴ میتوانند جایگزین ماشینهای IR-۱ شوند. باقی ماشینها در حال تحقیق و توسعه هستند. البته ما میتوانیم ماشینهایی که همچنان در روند تحقیق و توسعه هستند را تولید کنیم که این خارج از برجام و به مفهوم اضافه کردن ماشین قبل از یکسری تستها است؛ یعنی ظرفیت غنیسازی را بالا میبریم بدون اینکه خراب شدن ماشینها برایمان مهم باشد.
کمالوندی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر قرار بود ما در سال هشتم سانتریفیوژ بیشتری داشته باشیم این کار را از سال چهارم شروع میکنیم و عملا با گذشت سه سال از برجام ما میتوانیم این کار را از همین امسال شروع کنیم و در صورتی که دیگران بخواهند از برجام خارج شوند ما ظرفیت لازم برای سرعت دادن به روند تولید سانتریفیوژهایمان داریم. اگر قرار باشد غنیسازی افزایش یابد ما نیاز داریم از نسلهای جدید سانتریفیوژ استفاده کنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه حرکت به سمت ۱۹۰ هزار سو در چارچوب برجام حرکت با سرعت زیاد برای افزایش ظرفیت تولید سانتریفیوژ و روتور است، افزود: این افزایش ظرفیت به معنای ایجاد کارگاه و کارخانه و فراهم کردن زیرساخت و آرایش لازم برای حرکت با سرعت و ظرفیت بالاست.
وی در پاسخ به این پرسش که در رابطه با این مسائل به آژانس اطلاع داده شده و نیاز به نامهنگاریهای مختلف با پنج کشور عضو برجام وجود دارد؟، گفت: در ایجاد ظرفیت برای تولید سانتریفیوژ و روتور طبق برجام ما مشکلی نداریم و نیاز به نامهنگاری و اعلام به آژانس نیست. ممکن است سئوال شود چرا ظرفیت زیادی را برای تعداد محدود سانتریفیوژ ایجاد میکنید که جواب این است، اگر طرفهای مقابل برجام به تعهداتشان عمل نکنند ما نمیخواهیم از فعالیتهایمان عقب بیفتیم. علاوه بر این، در حوزه ایجاد زیرساخت و ظرفیت، ما نیاز به اعلام به آژانس نداریم اما در زمینه تولید گاز UF۶ این اطلاعرسانی را آغاز کردیم. بنابراین اطلاعرسانی برای تولید گاز اورانیوم به دستور رئیسجمهور به دفتر نمایندگی ایران در وین برای اطلاع به آژانس داده شده است. این اقدامات در قالب کد اصلاحی ۳.۱ است. همچنین در رابطه با تولید UF۴ این اطلاعرسانی انجام میشود و بعد از شروع کار اطلاعرسانی لازم به مردم نیز انجام خواهد شد.
این مقام سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا اروپا با چنین شرایطی در برجام باقی خواهد ماند و موضوع مورد ادعای آنها یعنی فاصله ایران از دستیابی به سلاح هستهای در مدت زمان مشخص باقی میماند؟، گفت: اول اینکه ما در برنامه و اهدافمان دستیابی به سلاح هستهای وجود ندارد و خلاف مواضع دینیمان است. پیام اقدامات ما این است که ما ظرفیتمان را برای فعالسازی بر میزان بالا حفظ خواهیم کرد و اگر پذیرفتهایم که اکنون محدودیتی قائل شویم به این دلیل است که دو طرف توافق باید به تعهداتشان پایبند باشند.
کمالوندی در پاسخ به این سئوال که در همکاریهای ما با آژانس در سطوح پادمانی، پروتکل الحاقی و برجامی تغییر ایجاد خواهد شد؟، گفت: در این تعهدات تغییری ایجاد نمیشود و همه را انجام میدهیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره امکانات لازم برای تحقق منویات رهبری که روز دوشنبه مطرح کردند، گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری از صنعت هستهای حمایت میکنند و به آن عنایت دارند و مردم این صنعت را از دستاوردهای ملی میدانند و دولت هم توجه خوبی داشته و دارد و در همین رابطه در چند سال گذشته اعتبارات خوبی برای کیک زرد و موارد دیگر تخصیص داده شده است. ما برای سرعت دادن به افزایش ظرفیت و کیفیت طبق دستور رهبری نیاز به اعتباراتی داریم که از ملزومات کار ماست. البته همت متخصصان و دانشمندان ما بالاست و نیروی انسانی خوبی داریم و در هیچ حوزهای متکی به خارج نیستیم و منابع اولیه و امکانات مهندسی در تمامی ابعاد فراهم است.
وی در رابطه به واکنش اروپا به تصمیم ایران در رابطه با سرعت دادن به تولید سانتریفیوژ و اورانیوم غنیشده، گفت: اروپاییها تا الان بیان کردند به حفظ برجام مایلند و از بین رفتن برجام برایشان به لحاظ امنیتی مشکلساز است و ناامنیهای زیادی را در سطوح مختلف ایجاد میکند. بهعلاوه کوتاه آمدن در مقابل آمریکا بدعتی است که میتواند اروپا را در مسائل دیگر ضعیف کند. با این حال اروپاییها هرچند اراده دارند اما ظرفیت و استعداد لازم را ایجاد نکردهاند و الان تلاش دارند اقداماتی را انجام دهند و این صحبتها را به ما هم میگویند اما ما به لحاظ زمانی نمیتوانیم با آنها همراه باشیم. از این رو باید به ما تضمین دهند تا ما بتوانیم به تعهداتمان در برجام ادامه دهیم. این صحبت به شکلهای مختلف به اروپاییها منتقل شده است و امروز به جدیترین شکل ممکن این پیام داده شد.
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