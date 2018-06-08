به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار در تشریح آخرین عملکرد شهرداری تهران در موضوع ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی، گفت: متولی خاص کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر تهران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است و آنچه که در برخی شهرداری های مناطق با عنوان ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی در حال انجام است بیشتر در حوزه رنگ آمیزی کیوسک‌ها خواهد بود چرا که موضوع تغییر فیزیکی کیوسک ها هزینه بر خواهد بود و شکل فیزیکی آنها قبلا در مجموعه کلان شهرداری تهران تصمیم گیری شده لذا این ساماندهی شکلی است و نه محتوایی

وی افزود: فروش دخانیات و مواد غذایی در کیوسک های سطح شهر تهران معضلی است که متاسفانه به مرور زمان و به واسطه کسب درآمد بیشتر و یا زیاده خواهی برخی از کیوسک داران ایجاد شده است و امروز متاسفانه در این فضاها اقلام بسیاری به جز مطبوعات در حال عرضه است بر همین اساس به صورت متمرکز از منطقه یک برای انعقاد قرارداد جدید کیوسک داران تلاش خواهیم کرد با همراهی کیوسک داران فلسفه اصلی این کیوسک ها یعنی عرضه مطبوعات به طور کامل رعایت شود.

وی تاکید کرد: قطعا افرادی که از این حدود خارج و تخلف کنند و علاوه بر نشریات اقلام دیگری را عرضه کنند برای آنها جرائم سنگینی لحاظ خواهد شد و نهایتا اگر تمکین نداشته باشند مجبور به جمع آوری کیوسک خواهیم شد لذا امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد این باشیم که کیوسک های سطح شهر به وظیفه اصلی خود یعنی عرضه مطبوعات کشور بپردازند.

افشار با اشاره بر لزوم تعامل و همکاری سایر دستگاه های ذیربط برای تحقق این مهم افزود: مهم ترین دستگاهی که در مسیر ممنوعیت عرضه دخانیات در کیوسک های سطح شهر می تواند شهرداری تهران را همراهی کند قوه قضاییه است. بر اساس گزارشی که سازمان بازرسی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ ارائه کرده تکالیفی برای ما مشخص کرده است در ارتباط با عرضه اقلامی غیر از مطبوعات در کیوسک های سطح شهر که در صورت همراهی قوه قضاییه اثربخشی که تاکنون نبوده است ایجاد می شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اتمام حجت با کیوسک داران همزمان با انعقاد قرارداد جدید کیوسک ها از منطقه یک تهران برای ممنوعیت عرضه دخانیات و سایر اقلام به جز مطبوعات افزود: با دعوت از کیوسک داران برای انعقاد قرارداد جدید اعلام کردیم که اگر از ممنوعیت عرضه محصولاتی به جز مطبوعات در این فضا تمکین نکنند جریمه و در نهایت با جمع آوری کیوسک مواجه خواهند شد.

وی درخصوص ساماندهی بصری این کیوسک ها نیز گفت: مدیریت المان های شهری بسته به زمان در سطح شهر متفاوت است، امروز با وجود گوشی های هوشمند و قابلیت بارگذاری اخبار در فضای اینترنت و سطح گسترده دسترسی شهروندان به این نرم افزارها ی خبرخوان همگی باعث شده اهمیت کیوسک ها مانند سابق نباشد. براین اساس برای شکل فیزیکی این کیوسک ها در آینده مسیر پژوهش را دنبال خواهیم کرد که بهترین کار را بتوانیم انجام دهیم و معضلات این پدیده در شهر را حل کنیم و مزاحمت های ترافیکی در شهر را به حداقل برسانیم. امیدواریم ظرف دو ماه آینده با رسیدن به جمع بندی فراخوانی بدهیم و یک جایگزین برای این فضاها بدست آوریم و در درازمدت نیز جایگزین مناسبی که مشکلی برای شهروندان ایجاد نکند فراهم کنیم.