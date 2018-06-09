به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی به جشنواره هیروشیما ژاپن راه یافت.

هفدهمین دوره جشنواره هیروشیما که از ۲۳ تا ۲۷ آگوست برابر با ۱ تا ۵ شهریورماه در ژاپن برگزار می شود، جزو ۵ جشنواره معتبر انیمیشن دنیا و کوالیفای اسکار نیز است.

از بین ۲۸۴۲ متقاضی ۷۵ فیلم به این جشنواره راه یافته است.

انیمیشن «آلفابت» در بخش بهترین های دنیا (THE BEST OF WORLD) در این جشنواره حضور پیدا می کند.

«آلفابت» زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده‌اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال‌ها است الفبای زیستن را از یاد برده‌اند، نمی‌بینند، نمی‌شنوند و سخنی بر لب نمی‌سرایند، ولی کلمات بی‌قرار در انتظارند.

عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک‌گراند: محدثه پیله‌وران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی