به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی به بخش مسابقه جشنواره فیلم شهر در کانزاس آمریکا راه یافت.

نخستین دوره جشنواره فیلم شهر امسال از ۲۲ تا ۲۵ مارس مصادف با ۲ تا ۵ فروردین ۹۷ در شهر کانزاس برگزار می شود. جوایز این جشنواره به ۲ صورت نقدی و بورسیه اهدا خواهد شد.

در این جشنواره جایزه نقدی برای برندگان و جایزه بورسیه به اولین فیلم دانشجویی تعلق می گیرد.

«آلفابت» زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال ها است الفبای زیستن را از یاد برده اند، نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر لب نمی سرایند ولی کلمات بی قرار در انتظارند ...

عوامل ساخت این فیلم عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک گراند: محدثه پیله وران و موسیقی: سروش عابدی.

این اثر در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.