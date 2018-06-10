یک شاعر به «نقل نقلستان» رادیو صبا می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، در برنامه «نقل نقلستان» رادیو صبا حمید اسماعیلی شاعر و یکی از چهره های طنزپرداز معرفی و منتخبی از آثارش بازخوانی می شود.

برنامه «نقل نقلستان» با هدف معرفی طنزپردازان معاصر کشور و آشنایی مخاطبان با آثارشان در قالب گفتگویی صمیمی روی آنتن می رود.

این برنامه روز دوشنبه ۲۰ خرداد میزبان حمید اسماعیلی یکی از شاعران طنزپرداز است.

برنامه «نقل نقلستان» به همت گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا و به تهیه کنندگی مژده آقامحمدی با اجرای مهدی فرج اللهی و با بازی امین ضیایی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۵ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.