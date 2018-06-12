مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۷ دوباره تمدید شد

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به صدور مجوز رشته های جدید برای برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و انتشار ۴ اصلاحیه برای دفترچه انتخاب رشته، مهلت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ تا پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷ تمدید شد.

وی افزود: اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در روزهای ۱۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ خرداد منتشر شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به منظور ارائه تسهیلات لازم برای داوطلبان مجاز، با توجه به اینکه مهلت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۲۲ خرداد به پایان می رسید اما با توجه به صدور مجوز رشته های جدید و اصلاحیه ها مهلت انتخاب رشته تا روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷ تمدید شده است.

وی گفت: داوطلبانی که تاکنون انتخاب رشته نکرده اند می توانند با توجه به اصلاحیه های دفترچه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی یادآور شد:همچنین داوطلبانی که انتخاب رشته کرده اند نیز می توانند با توجه به اصلاحیه های منتشر شده، نسبت به ویرایش اطلاعات فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره آخرین میزان انتخاب رشته داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ گفت: تا امروز ۲۲ خرداد ۹۷ تعداد ۲۹۵ هزار و ۶۷۳ داوطلب انتخاب رشته کرده اند. به عبارت دیگر ۵۱.۵ درصد داوطلبان مجاز نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.