پیش نویس اساسنامه شرکت ترانزیت ارتباطات بین الملل آماده شد

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ترانزیت ارتباطات بین الملل مطابق با اهداف قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی به شرکت ارتباطات زیرساخت تکلیف شده است، اظهار داشت: هم اکنون پیش نویس اساسنامه این شرکت پس از تدوین و تطبیق با قوانین مربوطه، آماده شده و در مرحله ارائه به دولت قرار دارد.

وی گفت: این پیش نویس باید در هیات دولت مصوب شود و پس از تصویب برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، تشکیل شرکت ترانزیت ارتباطات بین الملل را فرصت چشمگیری برای استفاده از موقعیت ژئو پولیتیک ایران به عنوان نقطه اتصال شرق آسیا و اروپا عنوان کرد و گفت: هم اکنون میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل حدود ۱.۵ ترابیت برثانیه است که طی دو سال اخیر از ۲۰۰ گیگابیت به این رقم رسیده است. اما تا رسیدن به هدف برنامه ششم توسعه که تحقق ۳۰ ترابیت بر ثانیه پهنای باند است، فاصله زیادی داریم.

وی تاکید کرد: تشکیل شرکت ترانزیت ارتباطات بین الملل برای حضور در بازارهای بین المللی و استفاده از فرصت های ژئو پولیتیکی ایران، علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی در کشور، فرصت های جدیدی در حوزه ترانزیت ارتباطات در منطقه و کشورهای بین الملل برای ایران فراهم می کند.