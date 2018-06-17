روزشمارتکمیل ورزشگاه خمین پس از۱۰سال/آیااعتبارلازم تخصیص می یابد؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، ثمین مامقانی نژاد : ورزشگاه یک هزاری نفری شهرستان خمین از پروژه‌ای مهم و نیمه تمام این شهرستان و از مصوبات سفر هیأت دولت دهم می‌باشد که تکمیل و بهره برداری از این پروژه بعد از گذشت ده سال هنوز عملی نشده و با توجه به میزبانی زادگاه بنیان گذار انقلاب برای مسابقات ورزشی ملی و بین المللی، تکمیل آن اهمیت فراوان دارد.

پروژه ورزشگاه یک هزار نفری خمین هم اکنون پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز و تکمیل این پروژه بر افزایش سرانه ورزشی خمین اثرگذار است.

حداقل زیرساخت مورد نیاز شهرستان خمین در امر ورزش و توسعه آن، داشتن یک سالن ورزشی یک هزار نفری است و این شهرستان می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های ورزشی به پایگاه ورزش قهرمانی و همگانی کشور تبدیل شود.

بیش از یک دهه از مصوبه ساخت ورزشگاه یک هزار نفری خمین و آغاز عملیات آن می‌گذرد، اما همچنان با وجود برنامه ریزی ها و پیگیری‌های مختلف نیمه تمام باقی مانده و طی مدت اخیر مجدداً مراحل اجرای این پروژه آغاز شده است.

با گذشت ده سال، تاریخ و زمان‌های بسیاری از سوی مسئولان برای بهره برداری از این پروژه اعلام شده، اما با وجود چشم انتظاری ورزشکاران و جوانان این شهرستان، هر بار زمان بهره برداری از ورزشگاه یک هزار نفری به فرصت دیگری موکول شده است.

در سال جاری نیز پیش بینی افتتاح این پروژه در هفته دولت (شهریورماه) و یا در بهمن ماه از سوی مسئولان امر عنوان شده است.

تکمیل پروژه ورزشگاه خمین نیازمند ۱۲ میلیارد ریال اعتبار است

سعید امجدی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکمیل و بهره برداری از ورزشگاه یک هزار نفری شهرستان خمین به ۱۲ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که مقرر است از محل بودجه ملی تخصیص یابد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین افزود: پروژه ورزشگاه یک هزار نفری شهرستان خمین نزدیک به ده سال است که نیمه تمام مانده و در حال حاضر توسط پیمانکار در حال انحام عملیات و تکمیل پروژه است.

پروژه ورزشگاه یک هزار نفری شهرستان خمین به وسعت سه هزار متر مربع هم اکنون پس از ده سال از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است و با تأمین اعتبار تا پایان امسال بهره برداری می‌شود وی گفت: این ورزشگاه در سه هزار متر مربع در حال احداث و در حال حاضر پس از ده سال از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است و در صورت تأمین و تخصیص کامل اعتبار ملی مورد نیاز این پروژه، امید است تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

امجدی با بیان اینکه اعتبار سال جاری اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین از محل اعتبارات دو درصد نفت و گاز، متوازن و ردیف اعتبارات استانی یازده میلیارد ریال است، تصریح کرد: تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های نیمه تمام و بازسازی و مرمت سالن‌های ورزشی در اولویت کاری اداره ورزش و جوانان قرار دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمین با اشاره به اینکه ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ارتقای سطح ورزش شهرستان نقش اساسی دارند، ادامه داد: می‌طلبد دستگاه‌ها در سایه تفاهم، تعامل و مشارکت مطلوب در تامین و ارتقای زیرساخت‌های ورزشی بیشتر فعال شوند.

ورزشگاه خمین هفته دولت به بهره برداری می‌رسد

عابد حقدادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی هم در این باره در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی اعتبار مورد نیاز تکمیل ورزشگاه یک هزار نفری خمین تامین شده است.

با تامین منابع مالی پروژه ورزشگاه، انتظار می‌رود برای هفته دولت آماده بهره برداری باشد و انتظار ۱۰ ساله مردم خمین برای برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای شهرستان تحقق یابد وی ضمن بیان اینکه تکمیل و راه اندازی ورزشگاه نیمه تمام خمین ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بود، افزود: اخیراً با پیگیری اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی برای تامین منابع مالی، اعتبار مورد نیاز این ورزشگاه به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از منابع ملی تامین و کار تکمیل شروع شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: با تامین منابع مالی این ورزشگاه در خمین، انتظار می‌رود برای هفته دولت آماده بهره برداری باشد و انتظار ۱۰ ساله ورزشکاران و مردم خمین جهت برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای شهرستان تحقق پیدا کند.

بی شک ارتقای زیرساخت‌های ورزشی شهرستان خمین در معرفی جایگاه این شهرستان به عنوان زادگاه بنیان گذار انقلاب برای میزبانی مسابقات ورزشی و شکوفایی استعدادهای ورزشی و قهرمان پروری در سطح کشور و جهان موثر خواهد بود و به همین سبب این مهم باید در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد.