اراک فاقد سالن استاندارد مسابقات؛ چالش زیرساختی در مرکز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: پروژههای متعددی در سطح این استان در دست اجرا بوده که برخی از آنها تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
وی تصریح کرد: پروژه زمین چمن ساوه با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده و برای تکمیل آن مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: سالن ۳۰۰۰ نفری امام خمینی (ره) اراک با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است که در صورت تأمین اعتبار لازم، این پروژه ظرف مدت ۶ ماه آماده بهرهبرداری خواهد شد و قابلیت میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی را خواهد داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تاکید کرد: شهر اراک، با وجود داشتن سه تیم حاضر در لیگ برتر و استعدادهای فراوان در رشتههای مختلف ورزشی، همچنان از سالن استاندارد برای برگزاری مسابقات رسمی بیبهره است.
وی گفت: این مسئله به یکی از چالشهای اساسی زیرساختی در حوزه ورزش استان تبدیل شده و نگرانیهای جدی برای جامعه ورزشی و جوانان به همراه داشته است.
مرادی افزود: تعمیر و تجهیز استخر شهید مطهری شهرستان خمین با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و برای تکمیل آن حداقل ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز میباشد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، پروژه سالن تخصصی رزمی شهرستان فراهان با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی، همچنان در انتظار تأمین ۷۵ درصد باقیمانده از اعتبار مورد نیاز است.
مرادی ادامه داد: با وجود موقعیت مرکزی استان مرکزی و ظرفیت میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، نبود تالار استاندارد مسابقات در اراک، مانعی بزرگ برای توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی به شمار میرود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به پروژه دهکده المپیک اراک که بیش از ۲۰ سال متوقف مانده است، تصریح کرد: این پروژه با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی و موقعیت مکانی مناسب، به یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا در صورت تأمین، مجدداً فعال شده و بخشی از نیازهای زیرساختی استان را تأمین کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولان ملی به وضعیت زیرساختهای ورزشی استان، افزود: توسعه ورزش استان مستلزم حمایت همهجانبه است و بدون تأمین زیرساختهای مناسب، تحقق رشد پایدار در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی ممکن نخواهد بود.
