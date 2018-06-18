به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران تلنت، نظرسنجی صورت گرفته در میان چند صد تن از مدیران شرکت‌های فعال کشور نشان می‌دهد که گروهی از این شرکت‌ها همچنان بر مسیر رشد و توسعه ماندگار بوده و گروهی دیگر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای ادامه راه انتخاب کرده‌اند.

بر اساس این نظر سنجی، ۳۹ درصد از شرکت‌های حاضر در این نظرسنجی در مواجهه با وضعیت فعلی اقتصادی، سیاست کنترل و کاهش هزینه‌ها را در پیش گرفته‌اند که این سیاست در شرکت‌های بزرگ به شکل پررنگ‌تری دنبال می‌شود. همچنین این گزارش حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های داروسازی و ساختمانی با همین رویکرد به مصاف شرایط فعلی رفته‌اند.

بنابراین، تغییرات ایجاد شده در وضعیت اقتصادی کشور، باعث اعمال سیاست‌های متفاوتی از سوی شرکت‌های داخلی شده است.

نتایج بدست آمده از این نظرسنجی حاکی از آن است که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند منجر به افزایش میزان تعدیل در نیروی انسانی فعال کشور شود که قطعا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگواری را در پی خواهد داشت. هرچند خبر خوشحال‌کننده آن است که شرکت‌های تولیدی همچنان بیشترین تلاش خود را بر روی ایجاد فرصت‌های نوین و یافتن بازارهای جدید متمرکز کرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی ۳۳ درصد از شرکت‌ها بدون توجه به تغییر شرایط اقتصادی، مسیر رشد خود را مطابق سال‌های گذشته ادامه داده و ۲۴ درصد از آنها در پی تلاش برای ایجاد فرصت‌های نوین در بازارهای جدید هستند.

موضوع قابل توجه، عزم شرکت‌های کوچک‌تر به بهره‌گیری بهینه از فرصت‌های موجود است. طبق نتایج این نظرسنجی در مقایسه با آمار ۶۰ درصدی شرکت‌هایی که تعداد پرسنل آنها کمتر از ۱۰ نفر است، تنها ۶ درصد از شرکت‌های بالای ۵۰۰ نفر در پی ایجاد فرصت‌های جدید هستند.