به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۹۷ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند «الف» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در مورد افزایش سهمیه ایثارگران در کنکور است.

نمایندگان علاوه بر این گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و زمین‌های فاقد سند رسمی را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این، بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح ساختار دولت را بررسی خواهند کرد.

نمایندگان مجلس امروز حدود یک ساعت و نیم در جلسه علنی حضور خواهند داشت و پس از آن به دیدار رهبر معظم انقلاب می‌روند.