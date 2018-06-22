پروژه مکانیزم پایش فرآیندهای کسب وکار ICT تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در راستای اهمیت وضعیت دولت الکترونیک در این وزارتخانه و ضرورت ارتقای آمادگی و پایداری ارائه خدمات شناسه دار به صورت الکترونیکی و اهمیت رتبه این وزارت ارتباطات در ارزیابی جایزه دولت الکترونیک، این پروژه را تصویب کرد.

پروژه تدوین و پیاده سازی مکانیزم پایش فرآیندهای کسب و کار در وزارت ارتباطات که بر مبنای معماری ملی تصویب شده است هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

براین اساس وزارت ارتباطات کارگاهی دوروزه در زمینه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در دولت الکترونیک با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری برگزار کرد.

آموزش و آشنایی با مبانی و الزامات تعالی سازمانی و جایزه دولت الکترونیک و بخش کارگاه خود ارزیابی، از محورهای این کارگاه دو روزه بود که با هدف کسب آمادگی، انجام اقدامات لازم و کسب رتبه برتر جایزه دولت الکترونیک برگزار شد.

خود ارزیابی های صورت گرفته با تکمیل کاربرگ های تخصصی و اشتراک و تبادل نظرات، به یک اظهارنامه منجر شده که سندی برای تحلیل وضع موجود تلقی می شود.