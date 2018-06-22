اعلام آمادگی برای همکاری فناورانه با اروپا/ شناسایی شرکتهای فناور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در دومین همایش همکاری های بین المللی اقتصادی و فناوری ایران و اروپا اظهار کرد: رتبه جهانی ایران در تولیدات علمی به طرز چشمگیری از رده ۳۴ به ۱۶ ارتقا یافته است و ایران رتبه اول را در خاورمیانه دارد.

ستاری بیان کرد: تعداد دانشجویان ایرانی از ۲.۴ میلیون به ۴.۸ میلیون نفر افزایش‌یافته است. این مسئله، ایران را از لحاظ تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل در رده ۵ کشور برتر قرار داده است. مشارکت ایران در توسعه فناوری‌های پیشرفته زیستی (بیو)، نانو، انرژی تجدید پذیر، علوم شناختی و سلول بنیادین، رشد بی‌نظیری داشته است.

ایران در حال گذار به سمت نوآوری و دانش مبتنی بر اقتصاد است

وی با تاکید بر اینکه ایران علاوه بر پیشرفت‌های چشمگیر در علوم و فناوری، اکنون در حال گذار به سمت نوآوری و دانش مبتنی بر اقتصاد است، تصریح کرد: این گذار به‌طور کامل در گزارش کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (UNCTAD با عنوان «علوم، پیش‌نمای سیاست نوآوری فناوری» (در سال ۲۰۱۷)) بررسی‌شده است.

فرار مغزها در ایران معکوس شده است

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران بیان کرد: ایران جمعیت بسیاری دارد که عمدتا تحصیل‌کرده هستند و پتانسیل کارآفرینی بسیاری دارند. نفوذ اینترنت و گوشی‌های هوشمند در ایران بسیار بالا است؛ ۳۳ میلیون نفر (بین ۲۰ تا ۴۰ ساله) از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند. نفوذ گوشی هوشمند در هر ۱۰۰ نفر، ۱۳۰ عدد است. ۴۷ میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود دارند.

وی گفت: آنها تقریبا نیمی از کل کاربران اینترنت در خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. چنین احتمالاتی این اطمینان را می‌دهند که کشور ما در بین مکان‌های بالقوه برای گسترش و رونق استارتاپ، قرار دارد.

ستاری ادامه داد: با تمرکز بر صحنه استارتاپ در ایران، اصلاحاتی در سیستم نوآوری انجام دادیم. برای مثال، مدل اکوسیستم تجاری و استارتاپ‌های جدید، شکل گرفته‌اند؛ امور مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل شده‌اند و فرار مغزها معکوس شده است.

۳۵۰۰ شرکت مبتنی بر فناوری در ایران شناسایی شدند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با بیان اینکه جهت ترویج کارآفرینی در زمینه فناوری، بیش از ۳۵۰۰ شرکت مبتنی بر فناوری، طی ۶ سال اخیر، شناسایی شدند، افزود: ما با ارائه معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، وام‌های کم‌بهره و بسیاری از امکانات توانمندسازی و برنامه‌های ترغیب کسب و کار، فعالانه از آن‌ها حمایت می‌کنیم. این شرکت‌ها در حال حاضر سالانه ۱۲ میلیارد دلار آمریکا، گردش سالیانه دارند و باعث ایجاد (تقریبا) ۳۰۰ هزار شغل مستقیم جدید شده‌اند.

داروهای بیولوژیک ایرانی به ده ها کشور صادر می شود

وی درباره موارد دیگر فعالیت های موفق استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی توضیح داد: ایران در زمینه تولید داروهای بیولوژیک، رتبه اول را در خاورمیانه دارد، داروهای بیولوژیک ساخت ایران به ده ها کشور صادر می شود.

رئیس هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اشاره به اینکه برخی از این استارتاپ‌ها در شرف دستیابی به درآمد بی‌نظیر میلیارد دلاری در ایران هستند، ابراز کرد: رونق چنین استارتاپ‌هایی که در حال رشد سریع هستند، روی دیگرِ پیشرفت‌های اخیری است که در نوآوری ایران و رتبه‌بندی کارآفرینی دیدید؛ در ۴ سال اخیر، شاخص نوآوری جهانی ایران از ۱۲۰ به ۷۸ جابجا شده است.

به گفته ستاری، ایران همچنین در زمره ۵ کشور برتری است که بیشترین رشد را در رتبه کارآفرینی جهانی (سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶) دارند.

اکوسیستم تجاری جدید در ایران ایجاد شده است

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران بیان کرد: علاوه بر منابع مالی دولت، منابع خصوصی بیش از پیش به شرکت‌های مبتنی بر فناوری و استارتاپ‌های خلاق، اختصاص داده می‌شوند. برای مثال در ۲ سال اخیر، ۱۳ صندوق سرمایه توسط اوراق بهادار و سازمان بورس ایران، تصویب شدند و چند صندوق سرمایه گذاری جسورانه در انتظار تأیید هستند.

وی افزود: دیگر کارگزاران مانند شتاب‌دهندگان، فرشتگان تجاری، شرکت‌های سرمایه گذاری جسورانه و صندوق‌های سرمایه علوم و فناوری نیز در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور فعال هستند. در حال حاضر، ۳۲ صندوق سرمایه علوم و فناوری علاوه بر ۲۲ شتاب‌دهنده خصوصی فعال در اکوسیستم نوآوری کشور وجود دارند.

۲۴۰۰ شرکت ایرانی برای تحقیق و توسعه از مالیات معاف شده اند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ابراز کرد: از لحاظ تسهیلات مالی نوآوری، بیش از ۲۴۰۰ شرکت برای تحقیق و توسعه فعالیت‌های مربوطه، از مالیات معاف شده و اعتبار بانکی دریافت کرده اند که این فقط در سال مالی محلی گذشته رخ داده است.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر، پلتفرمی برای همکاری با دانشمندان و کارآفرینان ایرانی که در خارج، کار می‌کنند، تأسیس کردیم، گفت: این پلتفرم، فارغ‌التحصیلان ایرانی مقطع دکتری از ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان، اعضای دویست دانشکده برتر و همچنین کارآفرینان و کارشناسانی که در شرکت‌های برجسته فناوری، کار می‌کنند را خطاب قرار می‌دهد. بیش از ۴۲۰۰ متخصص و محقق ایرانی به‌نوعی از این پلتفرم برای بازدید از کشور، استفاده و پروژه‌های همکاری با شرکای ایرانی را شناسایی کرده اند.

تاسیس بیش از ۱۰۰ استارتاپ ایرانی توسط تحصیل کنندگان دانشگاه های خارجی

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ استارتاپ توسط کارشناسان جوان ایرانی، خلق شده‌اند که در خارج تحصیل‌کرده‌اند و تصمیم گرفتند تا با استفاده از بهترین تجارب و شبکه جهانی خود در ایران، زندگی و سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این استارتاپ‌ها، مشاغل تخصصی بسیاری برای کارشناسان ایرانی در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات پزشکی، بیوتکنولوژی و نوآوری شهری ایجاد کرده اند.

نسبت به آینده مشترک همکاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپا خوش‌بین هستم

ستاری با تاکید بر اینکه نسبت به آینده مشترک خود، خوش‌بین هستم، افزود: همکاری با شرکای اروپایی، این فرآیند را تسریع می کند. مزایای کلان و نتایج مطلوبی برای هر دو طرف دارد. جمهوری اسلامی ایران کاملا از چنین مشارکت‌هایی بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی حمایت می‌کند.

وی اظهار کرد: ظاهراً بدون امکانات لازم برای پیوند و تحرک کارآفرینان و شبکه‌های ارتباطی بین آن‌ها، همکاری مشترک، میسر نخواهد شد. تراکنش‌های مالی و دیگر همکاری‌های سازمانی ضروری بین دو طرف، اهمیت بسیاری در ایجاد همکاری دارند؛ بنابراین آمادگی داریم تا دست در دست کشورهای اتحادیه اروپا، این زیر ساختارها و کانال‌های ضروری برای همکاری را تأسیس کنیم. نقش اتحادیه اروپا در بهره‌برداری از این همکاری بسیار حائز اهمیت است.

دومین همایش همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی ایران و اروپا با محوریت همکاری های طرفین بر روی موضوعاتی چون توسعه اقتصادی و فناوری، رشد جامعه استارتاپی و نیز بین‌المللی سازی شرکت های دانش بنیان برگزار می شود.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای حضور در این همایش که ۳۱ خرداد تا اول تیرماه سال جاری برگزار می شود، در راس یک هیات بلندپایه، عازم بروکسل پایتخت بلژیک و محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپا شده است.